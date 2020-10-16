Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na: Buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programı kapsamında İBB'nin bazı tesis ve şantiyelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu. Heyetin ilk durağı İSKİ'nin Baltalimanı'ndaki Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi oldu. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, heyete tesis hakkında teknik bilgi verdi.

Tesiste bulunan blok binalarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu “Sayın başkan diyor ki bunları birer sanat eserine dönüştüreceğiz” dedi.

İmamoğlu da “Yolda genel başkanımızla konuştuk bir karar aldık. Blok binaları sanat eserine dönüştürüleceğiz diye karar birliğine vardık. Uluslararası çapta kalıcı bir sanat eseri olur” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun sorusu üzerine Mermutlu tesisin bir yıl sonra bitirileceğini ve faaliyetlerine başlayacağını açıklayan İmamoğlu “İnşallah seneye ekim ayında hep beraber gelip açılışını yapacağız” dedi.

“BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ”

İmamoğlu Silahtarağa'da ‘temel atmama töreni’ düzenlediği biyolojik arıtma tesisi hakkında da bilgi vererek “Haliç kıyısına yapılacak tesisten Haliç’i kurtardık. Orada yapılan arıtmada suyun Haliç’e verilmesi planlanıyordu. Tam da bu Haliç'in cinayeti olacaktı. Hem 1 milyarı aşan maliyetten kurtulduk, hem Haliç’i kurtardık. Hem de Silahtarağa’da 100 dönüm üzerinde yeşil alan kazandık. Bir taşla 3 kuş vurduk” dedi. Kılıçdaroğlu da “Üçünde de İstanbullular kazandı” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLETİŞİM MERKEZİ OLACAK

Daha sonra heyet Kadıköy'deki Hasanpaşa Gazhane binalarındaki restorasyon çalışmalarını inceledi. Merkezin girişinde çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, restorasyon çalışmalarının tarihçesini anlatarak alanın Nurettin Sözen’in başkanlığı döneminde kurtarıldığını söyledi.

2010 Avrupa Kültür Başkenti sürecinde bir aşama kaydedildiğini geçtiğimiz dönem başlayan restorasyon projesinin daha çok koruma projesi ekseninde olduğunu anlatan Polat, “Biz basit bir şekilde Hasanpaşa gazhanesinin değerini ortaya çıkarmak istedik. Dünyada iklim krizi dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Böyle bir alanı iklim değişikliği iletişim merkezi ve iklim müzesine dönüştüreceğiz. Bunun yanında kütüphane, tiyatro, yeme-içme, dinlenme mekanları gibi fonksiyonlarla şekillendirilmiş bir saha” dedi.

“GÖKDELEN YAPMAYACAKSIN DEĞİL Mİ?”

Kılıçdaroğlu da “Büyük bir kültür havzası olacak” diyerek İmamoğlu’na “Sayın başkan buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi” diye espri yaptı.

İmamoğlu da gülerek “Yok, yok… Genel başkanım aslında çocuk, genç odaklı kütüphanesi, kitapçısı, kafeteryası olacak. Çok güzel bir sahnesi var” dedi.

Kılıçdaroğlu “Çok güzel bir kültür merkezi olacak. İstanbullular keyif alacak, Kadıköylüler keyif alacaklar. Umarım İstanbul'un her tarafında buna benzer kültür merkezleri oluşur. Zaten başkan da kararlı, yapacağım diyor” ifadelerini kullandı.

KURBAĞALIDERE YANITI

Programda yer alan Kurbağlıdere'ye inceleme gezisinin neden yapılmadığına ilişkin soru üzerine de Kılıçdaroğlu, “Şurayı bir gezelim. Gerekirse oraya da gideceğiz tabi. Benim Ankara'ya dönmem lazım. Bakalım…” yanıtını verdi.

“ABDÜLHAMİT'İN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Daha sonra Kılıçdaroğlu ve beraberinde heyet gazhane binalarını tek tek inceledi. İnceleme sırasında gazhanenin Abdülhamit döneminde kurulduğu bilgisini verilince Kılıçdaroğlu “Yani Abdülhamit'in mirasına sahip çıkıyoruz yani değil mi? Güzel” karşılığını verdi.

İLK SERGİ KANAL İSTANBUL OLACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sergi salonunda yapılan inceleme sırasında burada açılacak ilk serginin Kanal İstanbul ile ilgili olacağını söyledi.

Polat “Kanal İstanbul havzasının İstanbul'a yaşama kattığı büyük iklim desteği ve hasara uğrarsa yaşayacağı felaketi beraber anlatacak bir sergi hazırlanıyor şu an. 40'a yakın fotoğraf sanatçısı Kanal İstanbul havzasını belgeledi 3 aydır. Coşkun Aral koordinasyonunu yapıyor” bilgisini paylaştı.

İmamoğlu çalışmanın içinde sesli bölümler de olacağını belirterek “Oranın anlarını, kuş seslerini canlı bir ruhla buraya taşıyacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu “Yani projenin neleri tahrip edip neleri yok edeceğini Kadıköylüler, İstanbullular görecekler. Çocuklar görecek, herkes görecek” yorumunda bulundu.

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