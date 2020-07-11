Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlama sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga’nın ailelerini telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 7 kişinin ölümüne, 126 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama meydana gelmişti. Olay sonrası havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması için çalışma başlatılmıştı. PAMİT (Patlayıcı İmha Timi) kontrolünde imha edilmek üzere Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bulunan taş ocağına götürülen havai fişekler kamyondan indirildiği sırada patlamıştı. Olayda 3 jandarma personeli şehit olurken, 12 kişi de yaralanmıştı.