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Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki: Asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki camilerin merkezi sistem frekansına girilerek müzik yayınlanmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz" ifadelerin kullandı.

13:29 -
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Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki: Asla kabul etmiyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan, İzmir’de camilerden yapılan müzik yayınlarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir’de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz.

NE OLMUŞTU?
İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden önceki gün müzik yayını yapılmış, Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Banu Ö. gözaltına alındı.

 

CHP izmir Kemal Kılıçdaroğlu Twitter
Son güncelleme: 13:37 22.05.2020
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