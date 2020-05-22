Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki: Asla kabul etmiyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan, İzmir’de camilerden yapılan müzik yayınlarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir’de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz.