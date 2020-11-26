Kılıçdaroğlu’ndan sonra Kaftancıoğlu’na tehdit

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden suç örgütü lideri Çakıcı'ya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eski Milliyetçi İşçi Sendikası Konfederasyonu Başkanı Ömer Faruk Akıncı'nın oğlu Mustafa Bigehan Akıncı tarafından tehdit edildi.

Akıncı “Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” diye tweet attı. Sessiz kalmayan Kaftancıoğlu “Olur ya, ‘Belki de dermatoloji (cildiye) doktorudur' diyerek araştırmak istedim… Kim olduğunu gördüm ama ilgilendiğim kısmı cildiye doktoru olmadığı.. Ne demek istemiş acaba” yanıtı verdi.

CİNAYETTEN HÜKÜMLÜ ÇIKTI

SÖZCÜ'ye konuşan Mustafa Bilgehan Akıncı “Gönül Aydınlıyurt” cinayetinden tutuklanmadığını bu dosyadan gizli bir tanığın yalan beyanı üzerine gözaltına alındığını, daha sonra ise serbest bırakılıp hakkında takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Şikayetçi olması üzerine gizli tanığın hapis cezasına çarptırıldığını anlatan Akıncı, bu yönde çıkan haberlerin içeriklerinin kaldırılması için başvurduğunu söyledi.

Bir kadına işkence yaptığı ve Ramazan Nergis isimli bir kişinin de cinayet zanlısı olarak 10 kişiyle yargılanıp 2004'te müebbete çarptırıldığını anlatan Akıncı, cezasını çekince salıverildiğini söyledi.

Akıncı şöyle konuştu: “Canan Hanım, Alaattin ağabeyin yazdıklarından dolayı bizim partiyi, mafya düzenini halka dayatmakla suçladı. Ben de onun altına bunları yazdım. Çünkü babam Türkeş Bey'le bu partinin kurucusu. ‘Akıllı ol' demek tehdit değildir, tavsiyede bulundum. Tehdit algılıyorsa suç duyurusunda bulunsun. Ben de kendisi hakkında iftira atmaktan dolayı dava açacağım.”

BAKAN 3 GÜN ÖNCE ERKEKLERİ UYARMIŞTI

Canan Kaftancıoğlu'na yönelik mesaj, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini akıllara getirdi.

Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Erkeklere sesleniyorum” diyerek şunları söylemişti: “Nereden çıktı bu kadın dövmek, nereden çıktı bu kadına şiddet, nereden çıktı bu kadın cinayeti? Hiçbir duygumuza, hiçbir eğitimimize, hiçbir anlayışımıza uymadığını ifade etmek istiyorum. Buradan erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyini sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır. İşin kanuni boyutu ayrı ama bunu sıfırlamak için sorumluluk alacağız.”