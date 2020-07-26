Kılıçdaroğlu’nun ‘anahtar listesinin’ şifreleri!

222 kişilik çarşaf liste içinden PM'ye 52 kişi seçilecek. Kılıçdaroğlu, 52 kişilik bir anahtar liste hazırlamak yerine, 80 kişilik bir liste hazırlayarak, delegenin tercihlerine de “saygılıyım” mesajı verdi.

DELEGEYE BIRAKTI

İkinci şifre, Kılıçdaroğlu'nun listesinde, kendisi görevden affını isteyen Haluk Koç dışında, tüm MYK üyelerine yer vermesi.

MYK üyelerinin bazıları hakkında örgütte sıkıntılar olduğu kulislerde konuşuluyordu. Ancak Kılıçdaroğlu, kendisi “çizmek” yerine, bu görevi de delegeye bırakmış durumda.

Nitekim, bazı Genel Başkan Yardımcılarının isimlerinin delege tarafından çizilme olasılığı kurultay salonunda sıkça dile getiriliyor.

ÜÇÜNCÜ ŞİFRE KONUŞMADA GİZLİ

Üçüncü şifre, Kılıçdaroğlu'nun yeniden, üstelik büyük bir destekle yeniden Genel Başkan seçilmeden önce, kurultayın ilk gününde yaptığı konuşmada gizli. Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni dönemde Kürt sorununun çözümü konusunda daha aktif olacağı mesajını konuşmasında vermişti.

Nitekim bununla bağlantılı olarak CHP Siirt ve Batman il Başkanlarının Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik anahtar listesinde yer alması dikkat çekti.

ODEON'DA HER KÖŞEDE LİSTE PAZARLIĞI

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listeyi 80 kişi olarak açıklaması üzerine, CHP Kurultayının hemen köşesinde, küçük gruplar toplanıp, oylama listesi hazırlamaya başladı.

Basın bölümü de bundan nasibini aldı. O kadar ki, ilk gün onlarca boş masa varken, basın bölümünde ikinci gazetecilere masa sandalye kalmadı.

Belediye Başkanlarından, il başkanlarına, delegelere kadar, küçük gruplar basın bölümündeki masalara oturup, elde kalem kağıt, liste hazırlığı yaptılar.

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