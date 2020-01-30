Kılıçdaroğlu’nun avukatına 40 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “müşteki” olarak yer aldı. İddianamede, Celal Çelik'in 2011 yılında hakimlikten istifa ettiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolüne geçen ve örgüt ile irtibatları nedeniyle 667 sayılı KHK ile kapatılan YARSAV Derneği'ne HSYK üyeleri seçim süreci döneminde 17 bin TL bağışta bulunduğunun tespit edildiği iddia edildi.

ESKİ YARSAV BAŞKANI İLE TELEFONLA İRTİBAT KURDU

İddianamede avukat Celal Çelik'e yöneltilen suçlamalar arasında, KHK ile kamu görevinden alınan YARSAV eski başkanı Murat Arslan'a ait telefon hattı ile 417 kez irtibatının bulunması da yer alıyor.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET ETTİ İDDİASI

İddianemede ayrıca, şüpheli Celal Çelik'in sosyal medya hesabı Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımlarla o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi.

Çelik’in yine sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda algı oluşturmaya çalıştığı ve bu maksatla paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı da ileri sürüldü. Suçlamalar arasında Celal Çelik'in Digitürk üyeliklerini iptal ettirmesi de yer alıyor.

11 YILDAN 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Celal Çelik'in, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, “Kamu görevlisine alenen hakaret”, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması talep edildi. İddianame kabul edilirse, şüpheli Çelik İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. (DHA)