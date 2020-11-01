Kılıçdaroğlu’nun en çok sevdiği ve beş kez izlediği film: 12 Öfkeli Adam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en çok sevdiği ve 5-6 kez izlediği filmi açıkladı. “12 Angry Man”, yani “12 Öfkeli Adam.”

Henry Fonda'nın yapımcılığını üstlendiği 1957 yapımı 340 bin dolar bütçeli siyah beyaz filmde, Lee J. Cobb, Martin Balsam, John Fiedler, George Voskovic gibi isimler rol aldı. Neredeyse sadece bir set kullanılarak, 5 metreye 7.5 metre genişliğinde bir odada çekilen film, bu özelliği ile de ABD sinema tarihine geçti.

Film, lavabo sahneleri dışında, sadece jüri salonunda çekildi. İki jüri üyesinin birbirlerine isimleri ile hitap etmeleri dışında da filmde hiç isim kullanılmadı. Tanımlamalar, “Davalı genç, tanık, yaşlı adam ve karşı sokaktaki kadın” gibi sıfatlarla yapıldı.

ADALET TARİHİNE GEÇTİ

Peki Kılıçdaroğlu, bu filmi neden 5 kez izledi? Filmin konusu bu merakı gideriyor.

Adalet tarihine geçen senaryoya göre, şehrin arka sokaklarında yaşayan 18 yaşındaki Latin kökenli genç, babasını bıçaklayıp öldürmekle suçlanıyor. Suçlu bulunursa cezası elektrikli sandalyede ölüm olacak. 12 jüri üyesi ya ölüme ya da yaşama karar verecek. 11 jüri üyesine göre bu genç suçlu. 8 numaralı jüri üyesi Davis'e göre katil bir başkası… Dosyada, bir tanığın bulunduğu ve cinayeti gördüğü, cinayette kullanılan bıçağın ise benzerinin olmadığı ve bir adet üretildiği, onu da şüpheli gencin satın aldığı yazıyor. Şüpheli ise olay gecesi sinemaya gittiğini, cinayetle ilgisi olmadığını anlatıyor. Ancak izlediğini söylediği filmin konusunu tam olarak hatırlamıyor. Bütün deliller ve tanıklar şüpheli gencin aleyhine…

KADERİ DEĞİŞTİREN İSİM

Ancak o jüri üyesi kaderi değiştiriyor. “Mr. Davis” önce bıçağın tek olmadığını öğrenip aynısını satın alıyor ve diğer jüri üyelerinin önüne getiriyor. Sonra “Olayı gördüm” diyen tanığın gözlerinin ileri derecede bozuk olduğunu ve cinayet gecesi gördüklerini, gözlüğü olmadan izlediğini ispatlıyor. Şüpheli gencin de zaman zaman hafıza kaybı yaşadığını ve olay gecesi izlediği filmi tam olarak hatırlamamasının bundan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Bir kişi, 11 jüri üyesinin “Suçlu” fikrini değiştiriyor. Latin genç, elektrikli sandalyeden kurtuluyor.

ÜÇ FARKLI DALDA OSCAR ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Yazar Reginald Rose, 1954 yılında bir adam öldürme olayında jüri üyesi olarak görev yapmış. 12 Angry Men'i (12 Öfkeli Adam) de bir saatlik TV oyunu olarak yazmış. Henry Fonda, TV versiyonunu izleyince bu senaryodan iyi bir film olacağını düşünmüş.

Filmde sembolik olarak beyaz giyinen tek kişi Henry Fonda oldu. Film, “En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo” Oscar ödülüne de aday gösterildi. “12 Öfkeli Adam” filmi, “Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film” isimli kitapta da yer alıyor.