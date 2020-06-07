Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürüne zorunlu emeklilik

Emniyet teşkilatında amir sınıfında görev yapan personelin 2020 yılı terfi ve emekliliklerini görüşen EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu çalışmaları tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün onayladığı emeklilik listesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürü Koray Aslan da yer aldı.

KARAR DAHA TEBLİĞ EDİLMEDİ

2. Sınıf Emniyet Müdürü olan Koray Aslan’ın ‘kadrosuzluk’ gerekçesiyle emekliye sevk edildiği belirtildi. Henüz görevinin başında olan Aslan, emeklilik kararının kendisine tebliğ edilmesini bekliyor. Edinilen bilgiye göre Aslan konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile görüştü ve parti çatısı altında görevine devam etmesi kararı alındığı belirtildi.

10 YILDIR YANINDA

Koray Aslan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılında genel başkan olmasından kısa bir süre sonra koruma müdürü olarak göreve başlamıştı. Kılıçdaroğlu ile birlikte tüm Türkiye'yi birden fazla kez gezen Aslan, Ankara'dan İstanbul'a yapılan Adalet Yürüyüşü'nde de Kılıçdaroğlu'nu yakından korumaya devam etmişti. Kılıçdaroğlu'na Artvin’de PKK tarafından yapılan saldırı sırasında da görev başında olan Aslan, Çubuk'taki şehit cenazesinde linç girişimi sırasında CHP liderini kurtaran isim olmuştu.