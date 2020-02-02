KİPTAŞ’tan İstanbullular için büyük kampanya

İBB'nin yeni dönemde başlattığı “Deprem Seferberlik Planı” kapsamında iştirak şirketi KİPTAŞ özel bir konut kampanyası düzenliyor. Riskli yapılarda yaşayanların kısa süre içinde güvenli konutlara geçebilmesi için düzenlenen kampanyada; Silivri, Çatalca, Eyüp (5.Levent), Başakşehir, Tuzla ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan KİPTAŞ'ın 272 sosyal konutu satışa sunulacak.

Kampanyanın ayrıntılarını SÖZCÜ'ye anlatan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, kampanyadan İstanbul'da ikamet eden, oturduğu yapı için bakanlıktan alınmış “riskli bina” raporu bulunan ve riskli yapısı dışında herhangi bir evi olmayan 18 yaşını doldurmuş vatandaşların yararlanabileceğini söyledi. Sadece Bağcılar'da 12 bin bağımsız riskli yapı bulunduğuna dikkat çeken Kurt “Amacımız ticari değil sosyal. Biz insanları teşvik için yapıyoruz. İstanbul'un depreme karşı dönüşümü için mevcut yapı stoğunun verimli kullanılması gerek” dedi.

BAŞVURULAR 17 ŞUBAT’TA

Başvuruları 17 Şubat günü alacaklarını anlatan Kurt “Satışlar, başvuru sırasına göre yapılacak. Kura olmayacak. Bir ay boyunca başvuru yapılabilir. Kampanya ile ilgili KİPTAŞ'ın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bilgi alabilirler. 3 Şubat'tan itibaren de KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ayrıntıları öğrenebilirler” ifadelerini kullandı.

HEMEN TESLİM AVANTAJI

Kurt'un verdiği bilgilere göre kampanyanın ayrıntıları şöyle:

“83-166 metrekare arasında değişen büyüklüklerde 2+1, 3+1 ve 4+1 toplam 272 daire satışa sunulacak. Bu dairelerin çoğunluğu hemen teslim avantajına sahip. Kalan projelerin de bu yılın yaz aylarında teslim edilmesi planlanıyor. Depreme dayanıklı yapıların bir diğer önemli özelliği, enerji kimlik belgesine sahip olması. Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanırken, enerji israfı önlenerek, çevre de korunuyor. 2+1 dairenin peşin 185 bin liraya satışa çıkacağı kampanyada; peşin alımlarda yüzde 10 olmak üzere, değişen peşinat tutarına göre farklı indirim oranları bulunuyor. 24 ay vade farksız, 36, 48 ve 60 ay için 0.75 faiz oranı ile kamu bankalarından daha düşük faiz ve banka masrafsız sabit ödeme imkanı sağlanıyor. Satış kampanyasından elde edilecek gelir, kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı konut sayısını artırmak için kullanılacak.”