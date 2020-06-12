Kırık şişe ile doktorun boğazını kesen saldırgan yakalandı!

Olay saat 17.00 sıralarında Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Psikiyatri Doktoru Süleyman Dönmez, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, bir kişiyle laf atma sebebiyle tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında elindeki bira şişesini kıran kişi, Dönmez'e saldırmaya başladı. Bira şişesi ile Süleyman Dönmez'in boğazını kesen saldırgan kaçarken, yaralı doktora yanındaki meslektaşları müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

Boğazından yaralanan Dönmez, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın Emrah D. olduğunu belirledi. Polisin peşine düştüğü saldırgan; Eyüp Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

7 SUÇ KAYDI VAR

Emniyete götürülen 32 yaşındaki şüphelinin 5'i kasten yaralama olamak üzere 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.