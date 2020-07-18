‘Kirlendi’ denilen Haliç’te yunuslar yüzdü!

İstanbul'da bir süredir kirlilik tartışmasına neden olan Haliç'te 17 Temmuz günü yunuslar yüzerken görüntülendi. Haliç Kongre Merkezi önlerinde görülen yunusların görüntüleri İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

“İBB TEMİZLEMİYOR” İDDİASI

Dünyanın “altın boynuz” adını verdiği Haliç'te geçtiğimiz ay yaşanan renk değişimi “kirlilik” olarak lanse edilmiş, CHP'li İBB yönetiminin Haliç'i temizlemediği ve önlem almayarak kirlenmesine yol açtığı haberleri yapılmıştı.

İBB, renk değişiminin kirlilikten değil mevsimsel alg patlamasından kaynaklandığını ve birkaç hafta içinde normale döneceğini açıklamıştı. Tartışmalar sırasında Haliç eski rengine geri döndü. Ancak kirlilik tartışması sona ermedi.

“BUNA KİMSE İNANMAZ”

En son, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuz günü İBB Meclisi'nde kurumun 2019 yılı faaliyet raporunu sunarken konuyla ilgili açıklama yaptı.

Haliç kıyılarına ve Haliç suyunun temizliğine büyük önem verdiklerini, gemilerle düzenli olarak Haliç tabanında temizlik yaptıklarını anlatan İmamoğlu, şöyle demişti:

* Boğazdan Haliç'e can suyu projesiyle günde 300 bin metre küp su pompalıyoruz.

* Haliç'teki su kalitesini korumak için 4 su alma yapısı vasıtasıyla Haliç'teki durağan su taze suyla değiştiriyoruz.

* Bazı medya organlarında 7-8 ayda Haliç'in kirlendiği yazılıyor. Bir sürü propaganda. Böyle uydurma işler tutmaz, buna kimse inanmaz. Bu siyaseti yapanlara zarar verir. Sadece İstanbul halkı adına üzülüyorum.

* Bilim insanları Haliç'teki renk değişiminin doğal bir fotosentez işi olduğunu, hemen hemen her yıl farklı boyutlarda görüldüğünü açıkladılar. Nitekim, bugün giderseniz Haliç'in hangi renkte olduğunu görürsünüz.