Kızılay şartlı bağışların miktarını SÖZCÜ’ye açıkladı!

Torunlar Enerji’ye ait Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na aktardığı 8 milyon dolarlık bağışın yankıları sürerken, SÖZCÜ'nün bugün Kızılay'ın mali verileri üzerinden sorduğu sorulara kurumdan yanıt geldi.

Sözcü.com.tr'de yer alan haberde, Kızılay'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 6.9 milyar liralık yardım ve bağış topladığı; söz konusu paranın 6.5 milyar lirasının “hayır işleri ve gönüllü faaliyetler” adı altında dağıtıldığına dikkat çekilmişti.

Yapılan bağışların ne kadarının şartlı olduğu ve yardımların kaynaklarına ilişkin sorularımıza Kızılay'dan yanıt geldi.

5 İŞ İNSANI VE 11 ŞİRKET ÖNE ÇIKTI

Kızılay tarafından SÖZCÜ'ye gönderilen sunuma göre, kurum 2015 – 2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık “özel şartlı” bağış aldı. Söz konusu paranın 30.2 milyon lirası öğrenci yurdu yapımında kullanılırken, 7.9 milyon lirası burs, 7.1 milyon lirası okul yapımı, 2.7 milyon lirası şehit aileleri için ev ve 2 milyon lirası eğitim yardımında kullanıldı.