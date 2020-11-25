Koca’nın vaka açıklaması CHP’li vekili haklı çıkardı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 10 Eylül 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı’na ait olduğu ve günlük vaka sayılarını gösterdiği iddia edilen belgeyi ortaya çıkarmış, o belgede günlük açıklanan vaka sayılarının yaklaşık 20 katı fazlası olarak gözüktüğünü ortaya koymuştu.

Emir’in bu iddiası daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını itiraf etmesine neden olmuş, Bakan Koca “Devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır” savunmasını yapmıştı. Sonrasında Sağlık Bakanlığı, günlük Covid-19 tablosunda ‘vaka sayısı’ yerine ‘hasta sayısı’ ifadesini kullandı.

O BELGEYE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vaka sayıları günlük 1000-1500 arası açıklanırken, Murat Emir’in ortaya koyduğu belge 29 bin 377 vaka olduğunu gösteriyordu. Bakan Koca, Murat Emir’in paylaştığı belgeyi “Böyle bir arayüzümüz yok. Belgenin üzerinde tarih yok” diyerek reddetti.

CHP’li Murat Emir, “Bu belgenin doğru olduğunu ben de biliyorum Sayın Bakan da biliyor. Tarih yok dedi üzerinde. Tarih var. Dikkatli baksaydı görürdü. Bunlar günlük vaka sayıları. Sağlık Bakanlığı’nda bu arayüze sınırlı sayıda kişinin erişimi olduğunu biliyoruz” demiş, o sınırlı sayıda erişim yetkisi olan kişilere soruşturma başlatıldığını da öne sürmüştü.

BAKAN KOCA SONUNDA AÇIKLADI

Bakan Koca, bugünkü toplantısında yeni hasta sayısıyla birlikte bugün Türkiye’de toplam 28 bin 351 vakanın tespit edildiğini, artık vaka-hasta sayısı ayrımı yapılmayacağını duyurdu.

“İNKAR ETTİNİZ, ÖZÜR BEKLİYORUZ”

Bunun üzerine CHP’li Murat Emir, Bakan Koca’ya seslenerek, “29 bin 377 vakanın yer aldığı ve 29 Eylül’de duyurduğumuz bu belgeyi “Bizim böyle bir arayüzümüz yok” diyerek inkar ettiniz. Bugün dediğimize geldiniz. Arayüz var ama bakanlığınızın yüzü yok. Özür bekliyoruz!” dedi.

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