Kocasının parasını sevgilisiyle yedi, yerine koymak için ilginç bir yönteme başvurdu

Yüreğir ilçesi, Sarıçam Mahallesi’nde emlakçıda çalışan Mahsun A. (26) evli ve 1 çocuk annesi Filiz D. (31) ile tanışıp sevgili oldu. Bir süre sonra Mahsun A. bahis oynadığını, bu nedenle borcu olduğunu söyleyerek Filiz D.'den para istedi. Filiz D. de kocasının biriktirdiği 3 bilezik ve 10 bin lira parayı Mahsun A.'ya getirdi.

SEVİGİLİSİ ‘PARA YOK’ DEYİNCE PLAN YAPTILAR

Ancak Filiz D.'nin kocası araba almak istediğini söyleyerek, bu nedenle eşine verdiği 3 bilezik ve 10 bin lirayı istedi. Filiz D. bunun üzerine Mahsun A. ile görüşerek parayı ve altınları yerine koymaları gerektiğini, kocasının istediğini söyledi. Mahsun A. ise parasının olmadığını, altını ve 10 bin lirayı yerine koyamayacaklarını söyledi.

Bunun üzerine Filiz D., eşinin kuzeni T.Ç.'nin altınları olduğunu söyledi. Mahsun A. da bu bilgi üzerine T.Ç.'yi soyarak 3 bilezik ile 10 bin lirayı yerine koyabileceklerini söyledi.

ANAHTARI ÇALIP EVE GİRDİLER

Bu plandan sonra Filiz D. olaydan bir gün önce T.Ç.'nin evinin anahtarını çaldı. Evde kimse yokken gelmeyi planladılar ancak genç kadın Mahsun A. ve Filiz D. soyguna giderken eve dönünce plan değişti. Mahsun A. çarşaf giyerek kadın kılığına girerken, Filiz D. de çarşaf giyerek eve geldi.

İkili kapıyı çalıp önce kiralık daire olup olmadığını sordu. T.Ç. zanlılardan korkup kapıyı örtmek isteyince bu kez ikili kapıyı zorladı. T.Ç. “imdat” diye bağırmak isteyince önce iki zanlı “gulu gulu” diye ses çıkartıp onun sesini bastırdı. Daha sonra da ağzını ve ellerini bağladıkları kadının küpe, yüzük, bilezik ve bilekliklerini aldılar.

Daha sonra kadının ağzını sesi hiç çıkmasın diye gömlekle de kapatıp evde başka altın olup olmadığını aradılar. Genç kadını da ölümle tehdit edip boğazını sıkıp bıçak dayadılar. Başka altın bulamayınca evden kaçtılar.

ELİ AĞZI BANTLI KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Genç kadın T.Ç. evde eli bağlı ağzı kapalı halde korku ile ikinci kata indi. Kadını ikinci katın balkonunda gören akrabaları yardımına koştu. Bantlardan kurtarılan genç kadın gasp edildiğini söyleyince hemen polise haber verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri eve gelip genç kadının ifadesini aldıktan sonra zanlıları tespit etmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarından zanlıların görüntülerine ulaştı. Polis zanlılardan birinin kadın olduğunu ve T.Ç.'nin akrabası Filiz D. olduğunu belirledi. Filiz D. Sarıçam Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Zanlı kadın Filiz D., T.Ç.'yi sevgilisiyle birlikte gasp ettiğini, altınları da bir kuyumcuda 28 bin liraya bozdurduklarını söyledi. Polis bunun üzerine Mahsun A.'yı gözaltına aldı. Mahsun A. da gasp yaptıklarını kabul etti. Polis daha sonra kuyumcuya gidip altınları alarak T.Ç.'ye geri verdi. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

“ÖLMEKTEN ÇOK KORKTUM”

Gasp edilen T.Ç. ise kapıyı çaldıklarını açtığında iki çarşaflı kadın gördüğünü, kiralık ev sorduklarını sonra kapıyı zorladıklarını söyleyerek yaşadıkları şu sözlerle anlattı:

* Ben bağırmak isteyince önce ‘gulu gulu’ dediler sonra beni yere yatırdıktan sonra ağzımı kapatıp elimi bağladılar. Daha sonra bütün altınlarımı aldılar.

* Ses çıkarmam halinde beni öldüreceklerini söylediler. Çok korktum. Bu nedenle bir şey yapamadım. Evde arama yapıp kaçtılar. Zanlılar yakalanmış biri kadınmış ve bizim akrabaymış ondan hiç beklemezdim.

* Çok kötü ve korku dolu anlar yaşadım. Benim boğazımı sıktılar. Ölmekten çok korktum. (İHA)