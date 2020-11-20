Kömür madeni kararı, köylüleri ayağa kaldırdı

Antalya Tarım İl Müdürlüğü'nün Korkuteli ilçesi, Dökük Mevkiinde kömür madenini “olur” kararı verildi iddiası bölgede yaşayan köylülerden tepki geldi. Köylüler köy meydanında bir araya gelerek kararı protesto etti.

Çevrecilerin de destek verdiği Köy meydanında gerçekleşenprotestoda Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu (A Platformu) sözcüsü Hediye Gündüz yaptı. Gündüz, “Bugün çok üzücü bir haber neticesinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yaz 8 bin ton kayısı ihraç eden Dereköylüler ve çevreciler olarak Antalya Tarım İl Müdürlüğü, İl Tarım Topraklarını Koruma Kurulunda kömür madeni açılması için 3. Kez toplantı yaptığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ama bizlerde bugün buraya gelerek bu kararın yanlış olduğunu asla istemediğimizi ve asla izin vermeyeceğimizi belirtmek için toplandık. Bu kararı istemiyoruz, vazgeçin, iptal edin” dedi.

“TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA MEYVE GÖNDERİYORUZ”

Köyün geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Muhtar Taner Yaşa, şöyle konuştu:

“Dereköy Yaylasında kömür madeni istemiyoruz. Köyümüz kayısı üretiminde çok mükemmeldir. Ayrıca karyağdı armudu, elma ve diğer meyveler de üretilmektedir. Korkuteli Türkiye'nin dört bir yanına meyve göndermektedir. Devlet yetkililerinden bu kararı iptal etmelerini istiyoruz.”

“BİZ KAYISI BAHÇELERİNİN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ”

Açılmak istenilen kömür madeni nedeniyle köylülerin tedirgin olduğunu aktaran Dereköy Azası Nebi Büyükkeleş, “Bu köy geçimini meyvecilikle sağlamaktadır, kayısı üretimi, sebze üretimi ve hayvancılık yapmaktadır, biz kömür istemiyoruz. Devletimiz bunları durdursun. Kayısı bahçesinin 1 dönümünde 50 kayısı ağacı vardır, bir ağaç ortalama 100 kg kayısı verir. 50 ağaçtan ortalama 5 ton kayısı alınır. 5 TL'den satılan kayısıdan 30 bin TL kazanılır. Biz kayısı bahçelerinin zarar görmesini istemiyoruz. Yaylamızın kömürle yok olmasını istemiyoruz” diye konuştu.

“TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ BURADA ADALETLİ DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ”

Maden şirketinin 5 yıl önce köye gelerek sondaja başladıığını o zaman halk bilinçsiz olduklarını söyleyen üretici Eyüp Özdemir ise şunları söyledi:

“Sondajdan sonra, ‘işe insan alacağız' diye insanları kandırarak 80 dönüm kadar yer kiralamışlardır. Dereköy'de 11 bin dönüm arazi var, kiralanan rakam bu rakamın yanında çok küçüktür. Dereköy halkı artık ayağa kalkmıştır. Yetkililerin bunu dikkate almasını istiyoruz. 17 Haziranda lehimize çıkan kararın ardından, tekrar kömür şirketi lehine karar çıkartan Tarım İl Müdürlüğünü burada adaletli davranmaya davet ediyoruz. Tarım İl Müdürlüğü dediğimiz kuruluş, köylünün yanında olması gereken bir kuruluştur. Müdürlük, bu kararla kömür şirketine hizmet etmektedir. Buradan sesleniyoruz, kömürü istemiyoruz, artık buna dur desinler! Antalya Valiliğine sesleniyoruz, Defterdarlığa sesleniyoruz, bizim lehimize karar versinler”

“KÖMÜR MADENİ AÇILMASINI İSTEMİYORUZ”

Maden açıldıktan sonra tarlalarında bulunan ürünlerin zarar göreceğini dile getiren üretici Havva Uysal; “Dereköy'de kayısı bahçelerimiz var, yaylada erik bahçemiz var, ekinler, arpa, buğday, hayvancılık hepsi var. Bunun için kömür madeni açılmasını istemiyoruz” dedi.

“KÖYÜMÜZÜN TEK GEÇİM KAYNAĞI TARIM VE HAYVANCILIK”

Burada yaşayan insanların tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu maden ocağı açılırsa zarar göreceklerini ifade eden üretici Ayşe Büyükkeleş ise tepkisinişöyle dile getirdi:

“Biz Dereköy'de yaşıyoruz, Yaylamızda her türlü sebze meyve yetişir, erik, kiraz ve kuru tarım yapılır. Köylülerimiz onunla geçinir bu nedenle kömüre hayır diyoruz”Kömüre hayır diyen köylüler “Çadırı kurarız, yaylamızı bekleriz” sloganlarıyla protestolarını sona erdirdi.