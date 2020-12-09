Konya Büyükşehir Belediyesi’nin işçiye yüzde 6 zam teklifine tepki

Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını beklerken, AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde çalışan yaklaşık 6 bin taşeron işçisine yüzde 6 zam ve bir defaya mahsus 500 lira seyyanen zam teklifi tepkilere neden oldu.

GÖRÜŞMELERDEN NETİCE ÇIKMAZSA GREVE GİDİLECEK

Sosyal medya hesabında ‘Belediye Taşeronları' adıyla bir araya gelen işçiler Hak- İş Konfederasyonu ve AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi arasında süren görüşmelerden yaklaşık yüzde 20 oranında bir zam çıkmaması durumunda greve gideceklerini belirtti.

“YÜZDE 6'LIK ZAM TEKLİFİ İŞÇİYİ AÇLIĞA MAHKÛM ETMEKTİR”

AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif edilen yüzde 6'lık zammın kabul edilir olmadığını belirten İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Tüm Türkiye asgari ücret rakamlarına odaklanmışken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay belediye işçilerine enflasyon rakamlarının da çok altında bir zam teklifi yapıyor.

Süreci takip ediyoruz. 2-3 yıldır mağdur edilen taşeron işçilerinin daha fazla mağdur edilmemesini istiyoruz Bu yüzde 6'lık zam işçiyi açlığa sefalete mahkûm etmek demektir. Yandaşlarınızı doyuracağınıza işçinin alın terini, hakkını verin. İşçilerimizin en düşük yüzde 20 zam beklentisinin karşılanması gerekiyor. Ben de gelişmeleri yakından takip ediyor ve işçilerin haklarının verilmesi noktasında verdikleri mücadeleye destek oluyorum” dedi.

“YÜZDE 6'LIK ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ”

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2020 Haziran’dan itibaren sözleşme yapılmayan Konya B. Belediye emekçilerinin hakkı verilmelidir. Millet Bahçesine 52 Milyon ayıranların, gece gündüz demeden Konya Halkına hizmet eden emekçiye yüzde 6 + 500 TL teklifi kabul edilemez. Belediye çalışanlarının yanındayım.”