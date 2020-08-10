Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: Vakalar bu hızla devam ederse 112 çalışanları vakalara yetişemez!

Normalleşme sürecinin ardından Konya'da da corona virüs vaka sayıları arttı. Kurallara uyulmadığı takdirde vakaların her geçen gün artacağını dile getiren Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin şunları söyledi:

* Kentimizde corona virüs vaka sayıları son günlerde ciddi bir artış eğiliminde.

* Kurban Bayramı'nın etkilerini de bu hafta sonu itibariyle görmeye başlayacağız.

* Eğer vaka sayıları bu hızla yükselmeye devam ederse 112 sağlık çalışanları vakalara yetişemez.

ENDİŞELİYİZ MESAJI

Vaka artışlarından dolayı birçok sağlık çalışanının endişe duyduğunu belirten Çetin şöyle konuştu:

* Konya’daki sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimiz gerçekten çok yoruldu. Hastalığa yakalanan çok arkadaşımız var. Her vatandaş gibi doktorlar olarak bizler de endişeliyiz.

* Geçen gün bir pazara gittim. Satıcının da alıcının da maskesi çenesinin altında. Denetimlerin bir gün değil, her gün yapılması gerekir. Cezai yaptırımların olması lazım. Corona ile böyle mücadele edemeyiz.

DOKTORLARIN DURUMU

Bazı doktorların emekliliğe ayrılmak istediğini aktaran Çetin şöyle devam etti:

* Özellikle enfeksiyon, göğüs hastalıkları ve dahiliye doktorları emekliye ayrıldı. İstifa ve emekliliğe ayrılmak ilk 3 ay yasaklanmıştı. Bu yasak kalkınca, insanlar haklarını kullanmaya başladı.

* Ortopedi doktorlarından korona vakasına bakanlar, nöbet tutanlar var. Buna rağmen şu an Konya’da bir doktor açığı yok.

* Doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın bugün için moral ve motivasyon eksiklikleri var. Mesela sağlıkçılarımız her ay aldıkları döner sermayeyi bu ay alamadı.

SINIR GETİRİN ÇAĞRISI

Konya'da hala kurallara uymadan toplu organizasyonların yapıldığına dikkat çeken Çetin sözlerini şöyle bitirdi:

* Emin olunabilir ki, maske kişiyi hastalığa karşı yüzde yüz koruyor. Konya’da hala düğünler, asker uğurlamaları ve diğer toplu organizasyonlar yapılıyor.

* Bu gibi toplu alanlarda insanların sosyal mesafe kuralına uyabilmesi mümkün gözükmüyor. Bugün için yasaklar durmuş olabilir ama bunlara da bir sınırın getirilmesi gerekir.