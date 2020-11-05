Konya’da skandal görüntü: Süt kazanına girip banyo yaptı

Konya’da üretim yapan bir süt fabrikasında skandal görüntüler ortaya çıktı. Fabrikada çalışan bir şahıs, süt kazanının içine girerek banyo yaptı.

GÖRÜNTÜLERİ TİKTOK’TA PAYLAŞTI

Süt kazanında banyo yaptığı anlar ise bir başka çalışan tarafından kaydedildi. Görüntüler TikTok’ta ‘ugurrturgut’ isimli bir hesaptan yayınlandı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüleri izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şu şekilde:

*Konya’ bir süt fabrikasında skandal tiktok videosu, Umuyoruz ki gerekli merciler bu iğrenc videoyu görür ve gereken yapılır.

*Konya’da süt fabrikasında süt kazanına girip banyo yapmış adam. Nasıl bir çeşitsiniz ya? Artık neye şaşıracağımızı şaşırdık.

*Allah belanızı versin sizin! Konya’daki bir süt fabrikasında çekilen görüntülerde bir ”mahlukat” Süt kazanının içinde banyo yapıyor……. Hadi büyükleri geçtim insanlar bebeklerine içiriyor o sütleri