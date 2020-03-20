Konya’dan çok önemli ’65 yaş’ kararı

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ve diğer salgın hastalıklarla mücadele amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları ile bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Her gün on binlerce kişinin kullandığı otobüsler, tramvaylar, otogarlar, camiler, belediye tesisleri ile 28 ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilirken; vatandaşları bilgilendirmek amacıyla da toplu ulaşım araçlarında ve okullarda broşür dağıtılıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN TOPLU ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ YARARLANMASI DURDURULDU

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi corona virüsünde riskli yaş grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşları evde tutabilmek için yeni bir karar aldı. AKP'li Belediye 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmasını geçici bir süreliğine durduklarını açıkladı.

AKP'li Belediye konuya ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: “Corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü hemşerilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur”