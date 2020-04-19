Köpeklerin saldırdığı yavru ayı kurtarılamadı

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde dün ormanda bir yavru ayı köpeklerinin saldırısına uğradı. Yavru ayıyı köpeklerin saldırısından kurtarmaya çalışan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü´ne bildirildi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yavru boz ayının öldüğünü belirledi.

Yavru ayıyı kurtarmaya çalışan Ovaçalış Köyü Muhtarı Sebahattin Yalçın, “Ben bir köpeğin sesine dışarı çıktım. Domuz olabileceğini düşündüm, yanına yaklaşınca ayı yavrusu olduğunu gördüm. Ardından iki köpek daha geldi. Yavru ayıyı kurtarmaya çalıştım ama köpekler çalıların içinde yakaladığı için giremedim. Sonra Milli Parklar ekiplerine haber verdik” dedi. (DHA)