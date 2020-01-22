Köprü, otoyol ve tüneller için kamulaştırma çağrısı

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan, geçiş garantisi nedeniyle Hazine’nin kasasından milyonlarca lira çıkmasına neden olan köprü, tünel ve otoyolları her geçen gün devlet için daha da büyük yük oluyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2019’da 3 milyar 50 milyon lira, Osmangazi Köprüsü için ise 2016-2019 yılları arasında 3 milyar 799 milyon lira ödendi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli için kamulaştırma çağrısında bulundu. Tahsin Tarhan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“GEÇİŞ GARANTİSİ OLARAK ÖDENEN PARAYLA KÖPRÜ YAPILIRDI”

* Yap-işlet-devret kamu yararına işletilebilen bir sistem ne yazık ki yok. Sürekli zarar ediyoruz. Devletin bu yol ve köprüleri kamulaştırması hepsini satın alması gerekir. Fiyatları düşürüp, geçişler artınca zaten kâr etmeye başlayacak, en azından geçmeyen araçlar için para ödeme yükünden kurtulacağız. Köprülerinin tamamında kamu zararı oluşturuluyor. Tüm bu köprü ve otoyollarda geçiş garantisi için milyarlarca lira ödeniyor. Geçiş garantisi için ödenen paralarla köprü yapılabilirdi.

“PAZARDA SATILAN ÜRÜNLERE KADAR YANSIYOR”

* Taşımacılık sistemi köprü geçişlerinin fiyatları yüzünden büyük sorunlar yaşıyor. Körfezi beş dakikaya indirdik diyorlar ama köprüyü kullanan yok. Kamyonculuk sektörü ve taşımacılık sistemi yüksek fiyat politikasından büyük zarar görüyor; bundan etkileniyor ve pazarda satılan her ürün zamlanıyor. Doğal bir şekilde tüm ürünler zincirleme şekilde zamlanıyor.