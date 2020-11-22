Korunan alanlarda 6755 kaçak yapı var!

Sit alanları, özel çevre bölgeleri, doğal ve ekolojik alanlar gibi devlet koruması altına alınan 40 ayrı şehirdeki bölgelerde, 6 bin 755 kaçak yapı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yapılardan 3 bin 256'sı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, 672 binanın yıkıldığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde imar barışının kaçak yapılaşmayı artırdığı eleştirisi yapıldı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “İmar affı, kaçak yapılaşmanın, denetimsizliğin önünü açıyor” derken, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ise “İmar barışından önce, 100 binlerce kaçak yapı yapıldı. Karadeniz'in bütün yaylaları doldu” dedi.

2617 DENETİM

Bakan Kurum açıklamasında “Korunan alanlardaki kaçak yapılarla ilgili 40 ilde kasım itibarıyla 6 bin 755 kaçak yapı tespiti yaptık. 1.5 senede 2 bin 617 denetim gerçekleştirdik” dedi. Son 2 yılda korunan alan büyüklüğünü yüzde 10.6'ya çıkardıklarını belirten Kurum, bunu OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Kurum, 2020 itibarıyla ülkemizdeki 3 bin 402 korunan alanın büyüklüğünün yaklaşık 83 bin kilometrekare olduğunu ve özel çevre koruma bölge sayısının ise 18 olduğunu söyledi.

SALDA'DA KİMSEYİ UTANDIRMAMA VAADİ

Salda Gölü'ndeki çalışmaları anlatan Kurum, “Orada hiç kimseyi utandırmayacağız. 14 Mart 2019 tarihinde bu alanı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Araç girişini engelledik. Mevzuata aykırı tüm yapılar yıkıldı. Atık suların Salda'ya bırakılmasını engelleyecek çalışmalar yapılıyor. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak tek katlı, doğal malzemeden, sökülüp takılabilir birimlerin imalatları bitmek üzere” açıklaması yaptı.