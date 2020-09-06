Köy muhtarı greyder operatörünü rehin aldı

Adana’da hareketli anlar… Karataş ilçesine bağlı Küçükkarataş köyünün muhtarı Mehmet Akif Işık, yollarının yapılmadığı gerekçesiyle bölgede çalışmalarını sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait greyderin operatörünü rehin aldı.

“BAŞKAN GELMEDEN BIRAKMAM”

Muhtar Mahmet Akif Işık, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın bölgeye gelmesini istedi çevredekilerin çabasına rağmen bir türlü ikna olmadı. Silahını ancak Zeydan Karalar’ın gelmesi halinde bırakacağını söyledi. Muhtar Işık belediye ekiplerinin yollarını uzunca bir zamandır yapmadığını bölgede sadece belirli noktalara hizmet verdiğini ve bu durumu protesto için eylemi yaptığını söyledi.

Bölgeye güvenlik kuvvetlerinin gittiği ancak rehin alınan kişinin akıbetinin belli olmadığı öğrenildi. Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri muhtarın yaptığının kabul edilemez olduğunu ve halen bölgede asfaltlama çalışmaları varken böyle bir hareket yapmasını anlayamadıklarını söyledi.