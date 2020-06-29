Köy okulları ve öğretmenler için kanun teklifi

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, okul bulunmayan ya da kapalı olan köy ve mahallelerde kurulacak okullara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılması için hazırladığı kanun teklifiyle meclisi göreve çağırdı.

Dr. Şevkin, teklifinin gerekçesinde Türkiye'de sürekli değişen eğitim sisteminin özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için büyük bir sorun teşkil ettiğini, çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirdiğini hatırlattı.

ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR AMA ATAMA YAPILMIYOR

Dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde eğitim sistemlerinin kısa süre içerisinde bir çok değişikliğe uğradığının görülmediğini belirten CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, özellikle taşımalı eğitim modelinin, mahalle statüsüne dönüştürülen köylerdeki okulların birer birer kapanmasına neden olduğunu vurguladı.

Bazı köylerde kız çocuklarının okullara gönderilmemesinin erken yaşta evliliklerin de önünü açtığını, bu durumun eğitim sisteminin geleceğine dair umutları törpülediğini kaydeden Dr. Müzeyyen Şevkin, “Yüz binlerce öğretmen atama beklerken ve öğretmen açığı varken taşımalı eğitim sistemine başvurularak köy okullarının kapatılması son derece yanlıştır” dedi.

15 TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Taşımalı eğitime başvurmak zorunda kalan öğrencilerin sosyal, ekonomik sıkıntıları ve beslenme ihtiyaçlarının da ayrı bir sorun oluşturduğunu vurgulayan Dr. Şevkin, kırsal kesimlerde yaşayan çocukların özellikle kış aylarında sorunlarının katlandığını, taşımalı eğitimde yol güzergahları, sorunlu yollar, taşıma saatleri ile zaman zaman servis ve yemek firmalarından kaynaklanan kaygılar yaşandığını ifade etti. Şevkin, “2018-2019 eğitim-öğretim döneminde taşıma uygulaması kapsamında hizmet veren okul servislerinde 15 trafik kazasının meydana geldiği de bilinmektedir” dedi.