Köylerine geri dönmek isteyen teşvik edilmeli

TBMM Tarım Komisyonu üyesi ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal kentlerde yaşayıp köylerine dönmek isteyenler için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Sarıbal, “Köye Dönüş teşvik edilmeli. Arazi, konut ve kredi desteği verilerek teşvik sağlanabilir. Köylerde tarım yeniden canlanır, kentlerdeki yük azalır'' dedi.

Sarıbal şunları söyledi: “Öncelikle köydeki çiftçinin ürettiğinden para kazanması, eğitim başta olmak üzere şehirdeki sosyal imkanlara kavuşması gerekir. Bunu sağladığımız takdirde kırdan kente göçü tersine çevirebiliriz. Ülkenin kuruluşunda ekonomik gelişmenin temeli olan tarım, 1970'lerden sonra gözden çıkarılmaya başlandı. Destekler azalmaya, çiftçi tarlasını bırakıp şehirlere göçe başladı. Ucuz işgücü olarak şehirlerin varoşlarına sığınan köylüler kötü yaşam koşulları altında hayatta kalmaya çalıştı. Çiftçimiz ürettiğinden para kazansaydı, tarlasından koparılmasaydı bu kadar yıkıcı yara almazdık. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren tarım politikalarıyla dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Bu hale geldik şimdi.”

İNSANLAR DERME ÇATMA EVLERDE YAŞAYABİLİYOR

CHP'li Orhan Sarıbal, “Tarımın tabutuna son çivi AKP iktidarında çakıldı. İhtiyacımızın büyük bölümünü ithalat ile karşılıyoruz. Kırdan göçe zorlanan insanlar kent varoşlarında derme çatma gece kondularda hayata tutunmaya çalışıyor. Nüfusları şişen şehirlerde ciddi konut ihtiyacı oldu. Bu da müteahhit kesiminin iştahını kabarttı. İktidar da inşaat sektörünü ekonominin lokomotifi yapıp, yangına körükle gitti” dedi.

İNSANLAR İŞSİZ KALDI AÇLIĞA MAHKUM OLDU

Tarım sektöründe çalışan 2 milyon 361 bin insan işsiz kaldığını söyleyen Sarıbal şunları söyledi: “Tarımın Milli Gelir (GSYH) içindeki payı yüzde 10.3'den yüzde 6.4'e düştü. Çiftçi başına düşen banka borcu 1000 TL iken 61 kat artarak 6 bin lira oldu. Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı çiftçi sayısı 2.8 milyondan 2.1 milyona düştü. Çiftçinin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne 138 milyar lira borcu var.”