Köylülerin HES direnişi: Kepçelerin önüne oturup engellediler

Korgan ilçesinin Çiftlik mahallesi sınırları içerisinde yapılmak istenilen HES’e karşı direnen yöre halkı, sabah saatlerinde şirketin dere yatağında çalışma yaptığını öğrenince bölgeye gitmek istedi.

Ancak köylülerin yolu jandarma tarafından kesildi. Jandarma ile köylüler arasında meydana gelen tartışma sırasında Mehmet Tali adlı bir kişi gözaltına alındı.

FINDIK BAHÇELERİNDEN DERE YATAĞINA GİTTİLER

Yolların jandarma tarafından kapatılması üzerine alternatif yol arayan köylüler, fındık bahçelerinden ve patika yollardan dere yatağına ulaşmayı başardı.

Burada çalışan iş makinelerinin önünü kesen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla çalışmaları engellemeye çalıştı. Köylülerin direnişi karşısında çaresiz kalan şirket çalışanları iş makinelerin dere yatağından çıkarmak zorunda kaldı.

ÇEVRECİLER HALKA DESTEK VERDİ

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, HES’e karşı başlatılan mücadelede köy halkının yanında olduklarını belirterek, “Bu dere küçük bir dere. Korgan'ın kanalizasyonu da bu dereye bırakılıyor, peynir tesisinin kirli suları buraya akıyor. Dere bir taraftan da kirletiliyor. Bununla da mücadele ediyoruz. Halk burada HES istemiyor. Doğal yaşamı korumak için mücadelemiz devam edecek” dedi.