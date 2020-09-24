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Kritik toplantı bugün, gündem yine Doğu Akdeniz

Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Doğu Akdeniz'de gerilim yaşadığımız Yunanistan'la son günlerde artan diplomatik temaslar ve izlenecek yol haritası toplantının bir numaralı konusu olacak.

Sozcu.com.tr
07:54 -
Haberler Gündem
Kritik toplantı bugün, gündem yine Doğu Akdeniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bir numaralı maddesi Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler olacak.

Masada; Yunanistan’la yaşanan gerilim sonrası diplomatik temasların artması, Fransa’nın tutumu, Atina-Ankara arasında başlayacak olan istikşafi görüşmeler ele alınacak.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmesi halinde Libya’da izlenecek yol haritası da toplantıda görüşülecek konular arasında… Toplantıda; PKK, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar değerlendirilecek.

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