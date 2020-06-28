Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüste ikinci dalga endişesinin sık sık dile getirildiği son dönemde merak edilen konuların arasında Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı yer alıyor. Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiren vatandaşlar aynı durum Kurban Bayramı için de olacak mı merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda herhangi bir kısıtlamanın gündeme gelmediğini dile getirdi. İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Ağustos Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.