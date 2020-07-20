Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu üyesinden açıklama!

Kurban bayramına sayılı günler kalmasıyla birlikte “sokağa çıkma yasağı olacak mı” sorusunu yanıtı da merak edilmeye başkandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, “Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı’nda önlemlere uyacak” dedi.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin açıklamasında “Şu anda gündemimizde sokağa çıkma kısıtlaması yok. Ama bilim kurulu değerlendirecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, ‘Bilim Kurulu’nun gündeminde Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması var mı?’ sorusunu şöyle yanıtladı:

* Sokağa çıkma yasağı şu an için Bilim Kurulu gündeminde yok. Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında azalma oldu.

* Bu önemli bir sonuçtu bizim için. Çünkü her türlü aktivitenin ardından 10-14 gün içerisinde sayısal patlamaları yaşamak mümkün.

* Bu nedenle Kurban Bayramı'nda alacağımız her önlem 10 gün sonra gerçekleşecek değişikliklerin daha az olmasına, daha az sayıda hastanın ortaya çıkışına neden olur.

* Bu da tabii ki olumlu bir etki, bu tamamen halkımızın elinde. Halkımız Kurban Bayramı’nda önlemlere uyacak. Burada dünyada söylenen maske, mesafe ve el hijyeni kuralı çok önemli bir kural. Bunlar artık hayatımızın bir gerçeği. Bu kurallardan şu aşamada vazgeçmek de mümkün değil.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.