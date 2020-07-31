Kurban pazarı ve kesim alanlarında yoğunluk oluştu! Maske ve mesafe unutuldu

Bayram namazının bitmesiyle birlikte kurban satış noktaları ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş kurban pazarlarına geldi. Günler öncesinden kurbanlıklarını alan vatandaşlar kurbanlıkları kesim alanlarına götürmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise kurbanlıkları boş buldukları alanlarda kesti.

NE MASKE NE MESAFE…

Kesimlerin yapıldığı alanlarda da yoğunluk yaşanırken vatandaşların günlerdir yapılan uyarılara rağmen maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

DAKİKALARCA YOLUN ORTASINDA BEKLEDİ

Bazı kurbanlıkları kesim alanına götürmek kolay olmadı. Kurban pazarından kurbanlığını alan bir aile dakikalarca yolun ortasında hareket etmeyen kurbanlığı kesim alanına götürebilmek için uğraştı.

Kurbanlığı götürmeye çalışan vatandaş, “İnatçı biraz. Karşıya gitmeye çalışıyoruz orada keseceğiz. Zor oldu” diye konuştu. O kurbanlık büyük uğraşlar sonucu kesim alanına götürüldü.

Kurbanlığını kesim alanına götüren Gökhan Çini, “Kurbanımızı aldık ve Allah nasip ederse keseceğiz. Kurbanımızı daha önceden aldık. Kesim alanına götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurbanlığını almak için kurban pazarına gelen Veli Bakır ise, “Ben bir koç aldım gücüm ona yetti. Şimdi kurbanlığı almaya geldim. Kısmet olursa keseceğim. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Evde yerim müsait. Oraya götüreceğim ve keseceğim. Çocuklarım ve ailemle birlikte keseceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)