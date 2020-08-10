Kütahya’da vaka sayısı arttı, köy karantinaya alındı!

Yaklaşık 650 kişilik nüfusa sahip Kütahya Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde corona virüsü vakalarında yaşanan artış nedeniyle akşam saatlerinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantina kararı alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu vakalarla ilgili olarak bireysel izolasyonun yetersiz kalacağı için karantina uygulamasına karar verildiğini belirterek, “Karbasan köyü corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşım, yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 Ağustos tarihinde saat 16.00’dan, 24 Ağustos saat 16.00’ya kadar 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı” ifadelerine yer verildi. Jandarma tarafından demir bariyerler konularak köyün giriş ve çıkışları yasaklanarak karantina altına alındı.

DÜĞÜNE GELEN DAVETLİLERDEN YAYILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Karbasan köyünde 15'e yakın kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenilirken virüsün geçtiğimiz günlerde köyde yapılan bir düğün için Manisa'dan gelen davetlilerden yayıldığı iddia edildi. Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının Hisarcık Kaymakamlığı tarafından koordine edilen Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı ifade edildi.