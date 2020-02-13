“Kuzen” önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İBB Meclisi şubat ayı oturumlarının ikinci bileşimi yeni seçilen İBB Meclisi 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Oturumda CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman söz alarak soru önergesi vermek istedi.

“İNSANIN AKRABASINI SEÇME ŞANSI YOK”

Ataman, İBB’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın kuzeni Hamit Erdoğan ve diğer çalışan üç kişi hakkında suç duyurusu yaptığını aktararak “Sayın Cumhurbaşkanı ne yapsın insanın akrabasını seçme şansı yok tabi ki.

Basına yansıyan haberlere göre Şehir Hatları A.Ş.’ye ait gemilerin tamiri ve bakımları esnasında ortaya çıkan hurdayı şirkete mali veri girişi olmadan kayıt dışı şekilde şirket dışına çıkardıkları tespit edilmiş.

Hurda hırsızlığı soruşturmasında ifade veren bir çalışan hurda hırsızlığı ile ilgili üç defa müdürlerinin bilgisi dahilinde hurda gönderimi yapıldığını elde edilen gelirin muhafaza edilmek üzere müdürün kendi şahsi hesabına yatırıldığını belirtiyor. Dolayısı ile emri operasyon müdürü Hamit Erdoğan vermiş” dedi.

AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Konunun yargıya intikal ettiğini ancak savcılık sürecinin uzun sürdüğünü belirten Ataman, “Benim hala Kadir Topbaş ile ilgili FETÖ’ye yardım yataklıktan dolayı yapmış olduğum suç duyurusu üç senedir sonuçlanmadı.

Buradan yola çıkarak anlattığım konu ile ilgili bir sonraki meclis toplantısında soru önergemin cevaplanmasını, meclis üyelerini bilgilendirilmesinin sağlanmasını, önergemin Başkanlık Makamına havale edilmesini arz ederim” dedi. Soru önergesi oya sunuldu ve AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi.

“MECLİS TARİHİNDE İLK”

AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, bu konunun yerinin meclis olmadığını savunarak “Konu yargıya intikal etmiş. Manipülasyon yaparak nasıl toz kondururuz diye uğraşıyorlar. AKP’de toz olmaz” diye konuştu.

Ataman da söz alarak “6 yıldır buradayım. Meclisin tarihinde oy çokluğu ile reddedilmiş soru önergesi yok.” diye tepki gösterdi. İBB Meclisi’de tüm partilerin verdiği soru önergeleri genel teamüller gereği oy birliği ile cevaplanmak üzere başkanlık makamına havale ediliyor.