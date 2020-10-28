Maden ocağına karşı çıkan kadınlar, gözyaşlarıyla adliye önünde adalet istedi

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde yapılmak istenen maden tesisine karşı çıkan köylüler, bilirkişi raporunun görmezden gelinmesine adliye binası önünde isyan etti.

“HAKİM VE SAVCILARIMIZDAN ADALET BEKLİYORUZ”

Aadliye bahçesinde ellerinde dövizlerle ‘Maden yapma boşuna yıkacağız başına’, ‘Kirazlıyayla adalet istiyor’ ve ‘Kirazlıyayla bizimdir bizim kalacak’ diye sık sık slogan atan Kirazlıyayla köyü kadınları, şunları söyledi;

“Çok zorluklar yaşadık. Son nefesimize kadarda mücadele edeceğiz. Bizim en doğal hakkımız sağlıklı bir ortamda yaşamak. Burası bizim kalbimiz, insan kalbi olmadan yaşayabilir mi. 70 tane köylüyü hiçe saydınız. ÇED olumsuz raporunu hazırlayan 7 bilim insanından oluşan bilirkişiyide mi hiçe sayıyorsunuz. Biz devletin hakim ve savcılarından hak ve hukuk istiyoruz. Apaçlarımızı kestiler, gönlümüzü kuruttular, nefesimizi kestiler. Kurbağlarımıza bile bir damla su kalmadı. Yaşam alanımızı yok ettiler. Gerekirse Ankara’ya kadar yürüyeceğiz.”

“BİLİRKİŞİ RAPORUNA UYULMASINI İSTİYORUZ”

“Şu anda 1. İdare Mahkemesinde maden tesisinin ÇED olumlu raporunun iptali için açılan dava sürmekte” diyen Avukat Osman Atalay Akman, şöyle konuştu;

“Mahkeme tarafsız olduğuna inandığı 7 tane bilirkişi belirledi. Bilirkişi raporlarında bu tesisin yapılamayacağı, deprem kuşağı üzerinde olduğu, yerleşim alanlarına çok yakın olduğu, tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkileyeceğine vurgu yapmasına rağmen yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Bugün bilirkişinin raporuna uyulmasına ve köylünün yaşam hakkına sahip çıkılmasını istiyoruz”



Kirazlıyaylalılara, CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, Yenişehir Çevre Platformu ve çok sayıda vatandaş destek verdi.

KARAR BİR AY İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Kirazlıyaylalıların, ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açtığı dava Bursa 1’inci İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme kararı bir ay içerisinde açıklayacak.

Duruşma sonrası davanın avukatları ve köy halkı açıklamalarda bulundu.

“TORUNLARIMIN GELECEĞİ İÇİN TOPRAĞIMI İSTİYORUM”

Bursa 1’inci İdare Mahkemesi önünde açıklamalarda bulunan Kirazlıyaylalı bir vatandaş, gözyaşlarına hakim olamadı. Kocasını 25 sene önce kanserden kaybettiğini belirten kadın, “Çocuklarım, torunlarım kanser olsun istemiyorum. Torunlarımın geleceği için toprağımı istiyorum. Adalet istiyorum. Nerede bu başbakanım bizi duysun” dedi.

“ÇOK CİDDİ BASKI GÖRDÜLER”

Bir seneden fazladır mücadele verdiklerini anlatan Yenişehir çevre platformu üyesi Şafak Şenel Erdem, “Gözyaşı döken insanlar var. Bu insanların yaşam hakkında ciddi bir tecavüzdür. Bu kadınlar çok ciddi baskı gördüler. Kendi köylerinde yabancı gibi yaşadılar. Burası vatan toprağı, bizim yerimiz diyorlar. Başka bir firma para kazanacak diye insanların mağdur edilmesinin gereği yok. Kurumları artık yanımıza bekliyoruz” diye konuştu. Valiliği firmanın çalışanlarının ziyaret ettiğini hatırlatan Erdem, “Biz de vali beyi ziyaret edeceğiz” dedi.

AVUKAT DURUŞMANIN DETAYLARINI ANLATTI

Duruşmaya ilişkin bilgi veren Bursa Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı ve köylülerin avukatı Eralp Atabek “İki tarafın 2’şer kere söz aldığı bir duruşma şeklidir. Sadce bir kere yapılır bu duruşma. Hemen bu duruşma sonrası karar çıkmayacaktır. Biz aykırılıkları belirttik. Birikişi raporunun açık olduğunu, bu tesisin buraya yapılamayacağı konusunda ifadelerde bulunduk. Karşı taraf da, ‘Çok para verdik, çok para harcadık, çok uğraştık, 18 ay sürdü uğraşımız, bunlar ziyan mı olacak’ gibi yaklaşımlarla, bizim anlattıklarımızı cevaplayan değil tersine başka yönlere çekip, başka anlamlar çıkarıp mahkum etmeye çalıştılar. Tabii ki bir karşılığı yoktur. Sonuçta bilirkişi raporu bizim söylediğimiz paraleldeydi. Dediklerimiz doğru çıktı. Bazı laf kalabalığıyla farklı ifadelerle gerçeğin üstününün örtülemeyeceğini anlattık” açıklamalarını yaptı.

ŞİRKETTEN VALİYE ZİYARET

Öte yandan şirket yetkililerinin Bursa Valisini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Delta Star Enerji ve Madencilik Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Sami Habbab, İcra Kurulu Üyesi Onur Köktürk ve Meyra Şirketi Genel Müdürü Sümeyra Eşgün, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı dün akşam makamında ziyaret ettiği öğrenildi.