Madencilere Manisa’da polis, Karaman’da jandarma engelli

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 yıldır tazminatlarını almayan madenciler Ankara'ya yürümek istedi.

ilk olarak Cengiz Topel Meydanı'ndan Soma Maden Şehitliği'ne yürüyüş yapmak isteyen yaklaşık 100 kişilik madenciye polis Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu 06-20 Ekim tarihleri arasında yürüyüş yasağı kararı ile izin vermedi.

“BU BİR DEVLET AYIBIDIR”

İşçilerin yürüyüşüne destek olan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu polis engeline isyan etti. Kararın pandemi ile ilgisi olmadığını belirten Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu şunları söyledi;

*Yıllardır biz bu meydanda yıllarca hep basın açıklaması yaptık. Ama bu zamana kadar hiç böyle bir basın açıklaması yapmamıştık. Buradaki eylemci sayısından ve insandan fazla asker ile polis var.

*Valiliğin almış olduğu karar toplantı yapamazsınız, yürüyüş yapamazsınız kararı pandemi ile alakası yok. Bu karar tamamiyle Soma'da başlatılan eylemle alakalı.

*Eylemi engellemekle alakalı bir karar. Şuanda 15 bin madenci madenlerde. Pandeminin başından beri madenci çalışmaya devam etti. Bir gün dahi kapanmadı madenler.

*OSB'Deki fabrikalar pandeminin başından beri, günden 200 insanımız öldüğü günlerde dahi çalışmaya devam etti. Bugün anayasal hak olan toplantı ve yürüyüş hakkını kısıtlamak için böylesine karar ve polisiye tedbirlerle karşı karşıyayız.

*Biz bunu Soma'ya yakıştıramadık. Bu bir devlet ayıbıdır. Anayasal hakkı kimse engelleyemez.

İŞÇİLER OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI

Açıklamanın ardından CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu ile bir grup madenci yürüyüş iznini verilmesi için Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile görüşmeye başladığı öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Somalı tazminat mağduru madenciler ise Cengiz Topel Meyda'ında oturma eylemi başlattı.

KARAMAN ERMENEK'TE 3 İŞÇİ YARALANDI

Karaman Ermenek'te ise bir yılı aşkın süredir maaşlarını alamayan maden işçilerinin Cenne ve Seba maden ocağında başlayan eylemi devam ediyor.

Günlerdir maden önündeki bekleyişlerini sürdüren maden işçileri sonuç alamayınca bugün Ankara'ya yürümek istedi.

Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte maden ocağı önünde toplanan maden işçilerinin yürüyüşüne Jandarma ekipleri plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan arbede sonucunda 3 işçi yaralandı.

“MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

İşçilerin eylemine destek veren Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, şunları söyledi;

“Gereken yerlere sorunlarımızı ilettik ama kimse bizi dinlemedi. Yürüyüşümüzü Valilere aktarmamıza rağmen şu an yürüyüşümüze Jandarma tarafından 200 metre kala yolumuz kesildi. Biz kararlıyız. Valiliğe sunduğumuz belgelerin karşılığını alıncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

İlker KILIÇASLAN Müslüm EVCİ

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