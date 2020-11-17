Malatyalı depremzedeler 10 aydır evlerinin yapılmasını bekliyor

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve 11 bloktan oluşan 4K sitesinde 5 blok ağır hasar gördüğü gerekçesiyle yıkıldı. Geri kalan 6 bloka ise hafif hasar denilerek vatandaşların içerisinde oturulmasına müsaade edildi.

Ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkılan 5 bloklu sitede oturan 500'e yakın vatandaş 10 aydır yeni yapılması planlanan evlerin yerleri ve ödemeleri hakkında yetkililerden bilgi alamadıklarını kaydettiler. Konuyla ilgili CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve yönetimi Yeşilyurt ilçesine giderek mağdur depremzedeleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

“NE EV VERİLİYOR NE DE KİRA YARDIMI VERİLİYOR”

Elazığ depreminin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen depremden etkilenen Malatyalı depremzedelerin sorunlarını çözülmediğini belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ”24 Ocak'ta Sivrice merkezli Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğünde depremde Malatya'da çok büyük etkilendi. Ama ne hikmettir meydana gelen deprem sonrasında Malatyalı depremzedelerin sorunları ve birçok problemi bugüne kadar çözülmedi ve çözümü noktasında da şuana kadar yetkililerden bir tek adım atılmadı.

İktidara mensup kişiler depremde mağdur olan vatandaşlarımıza hep bir müjde veriyorlar ama müjdenin arkası yok. Şuan Yeşilyurt ilçe merkezinde bulunan 4 K sitesinin önündeyiz 11 bloktan oluşan bu siteden 5 daire ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldı. Ancak bu siteye bağlı 6 blokta ise insanlar oturmaya devam ediyor.

4 K sitesi aynı müteahhit tarafından yapılmış olan bir site. Ayrıca depremin üzerinden 10 ay gibi bir süre geçti bu süreçte yapılan kira yardımları 1 yıl devam edilecek denilmesine rağmen şuanda kira yardımları verilmiyor ve bu vatandaşlara gerek konut gerekse yardımlarla ilgili her gün farklı şeyler söyleniyor. Yetkililer şehrin bu ucunda oturan vatandaşlara ‘şehrin başka bir ucunda oturun' diye teklifte bulunuyorlar. Orada yapılacak olan evlerde vatandaşa külfetli bir şekilde satılmak isteniyor.

Vatandaşın bunu alabilecek gücü yok. Biz depremin olduğu günden bu güne kadar hep şunu söyledik, depremde evi yıkılan vatandaşlara tekrardan yerinde evlerini yapıp vatandaşa teslim edilmesi gerekir.” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN BAŞLARINI SOKABİLECEKLERİ BİR EV YERİ BİR AN ÖNCE BELİRLEYİN”

Meydana gelen deprem sonrasında birçok yerden yardım adı altında paralar toplandığını hatırlatan Kiraz sözlerini şöyle sürdürdü;

“O dönem birçok deprem yardımı toplandı, deprem vergileri toplandı. Deprem vergileriyle bu konutların inşa edilmesi gerekiliyor. Ayrıca deprem sonrasında yapılan yardımlarda sadece bir kanal 100 milyonun üzerinde para topladı. Bunun dışında Türkiye genelinde bütün vatandaşlarımız seferber oldular bu fona para aktardılar. Bu paralar nereye harcandı hiç kimse bilmiyor.

Malatya'da yerel yöneticiler var, buradan kendilerine soruyoruz, Malatya depreminde Malatya Büyükşehir Belediyesi depremde ilgili bu şehre ne yaptı? Depremzede vatandaşlarımız kış ayıyla karşı karşıya gelmiş durumda, kira yardımları bitmiş durumda bu kışı nerede geçirecekler onu bilmiyorlar. Yerler hala belirlenmemiş, konutlar ne kadar sürede biteceği ve ne zaman teslim edileceği belirsiz bu vatandaşlar ne yapacak şuan onu kara kara düşünüyorlar.

Yeşilyurt ilçesinde mağdur depremzede vatandaşlarımızın yanında yetkililere bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz, bu vatandaşlarımıza bir an önce başlarını sokabilecek bir ev yeri belirleyin zaten onu da satacaksınız. Hiç değilse vatandaş kendi parasıyla tekrardan ev sahibi olabilsinler. Depremzede vatandaşlarımıza özel imar değişikliği yapılmalıdır vatandaşın evi yerinde yapılıp kendisine teslim edilmelidir.”

“ÖZNUR ÇALIK SÖZÜNÜ TUTSUN”

Depremde hasar alan evinin yıkılması sonrasında yapılacak olan evlerle ilgili oyalandıklarını belirten Mustafa Açıkgöz, ”24 Ocak depremi öncesinde 4K sitesinde oturuyordum meydana gelen deprem sonrasında AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık yanımıza gelerek bize söz verdi Cumhurbaşkanına durumumuzu söyleceğini ve 2 ay içerisinde buradaki sorunları çözeceğiz dedi ve evlerimizi yeniden yerimizde yapılacağını söyledi. Ancak aradan 10 ay geçti şuana kadar ne ev ortada ne de evlerinde nerede yapılacağı belli. Öznur Çalık sözünü tutsun gelip yerimizde binamızı yapsın.” şekliden konuştu.

“11 AYDA EVLERİMİZİ TESLİM EDECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİ”

Bir başka depremzede ise AKP Malatya milletvekili Öznur Çalık'ın kendilerine 11 ayda evlerinin teslim edileceğini belirterek, ”Öznur hanım buraya geldiğinde bize 11 ayda evlerimizi teslim edeceklerini söylemişti. Bende kendisine ‘Burada yaşayanların yüzde 70'i emekli ve yaşlı insanlar diğerleri ise asgari ücretli olduğunu yapılacak olan evlerin ödemelerinin nasıl olacağını sordum. Kendisi de ev taksitlerinin çok cüzi miktarda olacağını kirada bile daha düşük olacağını söyledi.

Sonrasında ise muhtarlığımıza form göndermişler ve yeni evlerimizin yapılacağı yerlerle ilgili 5 yer tespit etmişler. Bizde bize yakın olan Yakınca mahallesini tercih ettik ancak muhtarımıza kentsel dönüşüm yapılmasına bütçe olmadığını bundan dolayı tercih ettiğimiz yerin TOKİ'ye verileceğini söylemişler. O bölgeye TOKİ evleri yaptığında ve bizden buradaki insanlar TOKİ'ye nasıl ödemek yapacaklar buradaki insanların o ekonomik gücü de yok. Yetkililerden bizleri mağdur etmeden ödemeler konusunda açık bir rakam ifade etmeliler ki bizlerde ona göre ne yapacağımızı bilelim.” ifadelerini kullandı.