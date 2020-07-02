Manisa’da arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı Mahallesinde, Ertuğrul Yolgiden (53) ve oğlu Tuğrul Yolgiden (29) arazi satın alma işi için dün gece 23.30 sıralarında İzzet Poyraz’ın yanına (37) gitti.

Konuşma kısa bir süre sonra tartışmaya dönüşürken 3 kişi birbirine girdi. Bu sırada İzzet Poyraz arabasındaki av tüfeğiyle ilk önce baba Ertuğrul Yolgiden'e ardından da oğlu Tuğrul Yolgiden'e ateş etti.

KURŞUN YAĞDIRIDI

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan Ertuğrul Yolgiden'in küçük oğlu Halil Y. (23), diğer akrabaları Eray Y. (33), Kadriye Y. (76), Ceyhun Y. (26), Tayfun Y. (29) ve Erdoğan Y. (38) de olay yerine koşarak geldi.

Poyraz, olay yerine gelen 6 kişiyi de av tüfeğiyle vurdu. Tuğrul ve Ertuğrul Yolgiden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DURUMU KRİTİK

Diğer yaralılar hastanade tedavi altına alınırken, yaralılardan Kadriye Y.'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli İzzet Poyraz ise, sabah saatlerinde jandarma ekiplerine teslim oldu. (DHA)