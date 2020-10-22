Mansur Yavaş, Atamızın mirasını pırıl pırıl yaptı

Ankara'nın su ihtiyacının karşılanması için Ulu Önder Atatürk'ün talimatıyla 1936'da hizmete giren ve 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildikten sonra bakımsız bırakılıp, harabeye dönen Çubuk Barajı ve Atatürk Evi, 29 Ekim'de hizmete açılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı temizlik çalışmalarıyla barajdaki 26 yılın çöpünü temizledi, bakımsızlıktan çürüyen Atatürk Evini de onardı.

Başkan Mansur Yavaş, Atatürk tarafından kullanılan Atatürk Köşkü'nde yapılan tadilat çalışmaları tamamen tamamlandığını söyledi ve ekledi: “Artık köşkte o döneme ait tarihi nitelikte resimler sergilenecek.”

Çubuk 1 Baraj Gölü'nün çehresi de değişirken çevre mahallelere de yayılan kötü koku da kalmadı. Mansur Yavaş, barajın ve Atatürk Evi'nin halini görünce 29 Temmuz'da çalışma başlatmış ve bu alanın temizleneceğini ve Atamızın mirasına sahip çıkılacağının sözünü vermişti.

Sözümüzü tuttuk değerlerimize sahip çıktık…

Başkan Mansur Yavaş, “Atatürk'ün mirasına sahip çıkma sözümüzü tuttuk. Ankara'mızın hiçbir değeri artık kaderine terk edilmeyecek” dedi.