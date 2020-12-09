Mansur Yavaş’a Uluslararası Şeffaflık ödülü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2020 Şeffaflık Ödülüne layık görüldü. Başkan Yavaş, ‘şeffaflığın sağladığı sosyal hesap verebilirlik ve erişilebilir karar alma anlayışı ile örnek bir yönetim sergilediği, başkentin yönetiminde şeffaflığın ve katılımcılığı evrensel ölçütlerde uyguladığı için’ ödüle layık görüldü.

“ÖDÜLLER DAHA İYİ VE TEMİZ DÜNYA İÇİN VERİLDİ”

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurul Başkanı E. Oya Özarslan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*Şeffaflık ödülleri insanlık için kara bir yılda hepimize umut veriyor. Daha iyi ve temiz bir dünya yaratılması konusunda önemli çalışmalar yapan, yolsuzlukla mücadeleyi yüksek sesle dile getiren kişi, kurum ve gazetecilere minnettarız.

*9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde, topluma örnek olan herkes bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

*Ödüller yolsuzlukla mücadele çalışmalarının desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.

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