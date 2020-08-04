Mansur Yavaş’ın kampanyasına destek 8 milyon TL’yi aştı

Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan ‘Afiyet Ver' kampanyası yoğun ilgi gördü.

141 BİNİN ÜZERİNDE KONSERVE PAKETİ SATIN ALINDI

Sadece Ankara'dan değil tüm Türkiye’den 38 bin hayırseverin destek verdiği kampanya devam ederken, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 141 binin üzerinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserve paketi satın alındı.

Halk Ekmek bünyesinde “www.afiyetver.com” adresi üzerinden sürdürülen kampanyada kredi kartıyla satın alınan 800 gramlık ya da paketin yarısı şeklinde hazırlanan kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserveleri, Eylül ayından itibaren ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılacak.

TOPLAM DESTEK 38 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Ramazan Bayramı’nda “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası kapsamında “Su Ver”, “Bilet Ver”, “El Ver” ve “İftar Ver” kampanyaları ile yapılan toplam yardım tutarı 29 milyon TL'yi geçerken, “El Ver” kampanyası Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden devam ediyor. “Afiyet Ver” kampanyası ile birlikte hayırseverler tarafından yapılan yardımların toplam tutarı ise 38 milyon TL'ye ulaştı.