Mansur Yavaş’tan vatandaşlara kira müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesinde 2002 yılında inşa edildikten sonra çürümeye terk edilen Eserkent Konutları’nda 18 yıl sonra yenileme çalışmaları başlatmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışmaların tamamlandığını sosyal medyadan duyurdu.

UYGUN FİYATA KİRALANACAK

400 adet 1+1 konutun tamamının yenilendiğini duyuran Yavaş, 29 Ekim için tarih verdi.

“Bu 29 Ekim’de her hanede çifte bayram yaşansın istiyoruz” diyen Mansur Yavaş, mecliste kabul edilmesi durumunda yenilenen Mamak Eserkent konutlarının ihtiyaç sahibi yeni evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara çok uygun fiyata kiralanacağını açıkladı.

Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan Yavaş, tamamlanan yenileme çalışmalarından görüntüler paylaştı. Yepyeni bir görünüme kavuşan blok binalara dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi asıldı.