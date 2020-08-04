Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Marmaray durağında bir kişi raylara atladı!

İstanbul'da Marmaray Pendik İstasyonu'nda bir kişi raylara atladı. Trenin altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

18:44 -
Haberler Gündem
Marmaray durağında bir kişi raylara atladı!

Olay, Marmaray Pendik İstasyonu’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs Kartal istikametinden gelen treninin önüne atladı.

Trenin altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MARMARAY SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

Tren seferleri geçici olarak durdurulurken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan inceleme sonrasında şahsın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Geçici olarak durdurulan Marmaray seferleri tekrar başladı. (İHA)

İLGİLİ HABERİBB'nin TÜGVA'dan geri aldığı yurtta kira krizi çıktıİBB'nin TÜGVA'dan geri aldığı yurtta kira krizi çıktı

 

İLGİLİ HABERBelediye başkanı 'Böyle bir ihtimal var' diyerek corona için uyardı!Belediye başkanı 'Böyle bir ihtimal var' diyerek corona için uyardı!
AKP anne Bartın Cemal Akın Corona istanbul İstanbul Üniversitesi Maslak Polis Sağlık Türkiye
Son güncelleme: 18:46 04.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more