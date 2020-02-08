Marmaris Belediyesi 9 ayda 6,5 milyon borç ödedi

Muğla'nın CHP'li Marmaris Belediyesi göreve geldiği 31 Mart 2019'dan 3 Şubat tarihine kadar tasarruf tedbirleriyle 6 milyon 588 bin lira borç ödediğini açıkladı.

Başkan Mehmet Oktay “Hiçbir mal, mülk satmadan belediye gelir kaynaklarını doğru kullanarak borçlarımızı ödedik” dedi.

“SADECE BELEDİYENİN GELİR KAYNAKLARINI KULLANDIK”

Kazandığı seçimlerin ardından borcu ödemek için herhangi bir mülk satışı yapmadıklarını, sadece belediyenin gelir kaynaklarını doğru kullandıklarını belirten Oktay; “Örneğin su sporlarında yapılan ihalede toplamdaki 12 su parkurunun geliri 472 bin lira civarındayken bizde bu rakam 4 milyon 800 bin liraya çıktı. Neticede gerek kamuya gerekse hazineye ve belediyemize çok ciddi bir gelir sağladık. Emlak vergilerimiz ve kiralarımız sayesinde borcu düşürdük. İsrafa son verdik. Makam araçlarını zorunlu haller dışında kaldırdık. Personel alımında çok titiz davranarak sadece gerekli birimlere alım yaptık” diye konuştu.

TEMMUZ AYINDA BORÇ 4 MİLYONA İNMİŞTİ

Göreve geldiklerinden 4 ay sonra borcu 4 milyon TL'ye kadar indirdiklerini hatırlatan Oktay “Tabi ki bu süreçte yaptığımız yatırımlar, altyapı çalışmaları, temizlik hizmetleri gibi harcamalarımız oldu, hala da oluyor. Bu nedenle borç oranımız bir miktar arttı. Bu hizmetleri yaparken yine mümkün olduğunca en az harcamayla en doğru ve kaliteli işi yapma gayreti içindeyiz” dedi.

RESMİ KURUM VE MAAŞ BORCU YOK

Oktay özellikle çalışanların haklarını sonuna kadar ödediklerini de hatırlatarak “Resmi kurumlara vergi ya da sigorta prim borcumuz yok. Ödenmemiş personel maaşımız da bulunmuyor. Özetle şunu diyebilirim ki belediyede gelişigüzel harcama dönemini bitirdik. Halkımızın parasını en doğru ve titiz biçimde harcamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.