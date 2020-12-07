Marmaris’te yıkım tepkisi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Bozburun, Selimiye ve Söğüt Mahallelerinde imar planları bulunmadığı için ev ve işyerleri için yıkım kararı alınan yerli halk isyan etti.

Yıkılacak yerlerden Söğüt Mahallesi sabah saatlerinde askerler tarafından kontrol altına alındı. Bina sahipleri yıkımların hiç değilse salgın sonuna bırakılmasını isteyerek kış ortasında sokakta kalacaklarını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz hafta sonu, Selimiye ve Söğüt Mahallelerinde kaçak konumdaki 30 binanın yıkılması için Marmaris Belediyesi'ne yazı gönderdi. Kararın tebliğ edildiği bina sahipleri yıkıma karşı çıkarak kış ortasında sokakta kalacaklarını ileri sürmüştü. Sabah saatlerinde Söğüt Mahallesinde çevre emniyetini sağlayan askerler ve mülk sahipleri evlerdeki eşyaları boşaltılar. Bu arada yıkımların durdurulması için yetkili makamlar aranarak yıkımların sonraya bırakılması da isteniyor.

SALGINDA BİZİ SOKAKTA BIRAKMAYIN

İlkokula giden bir çocukları olan Selimiyeli Uz ailesinde baba aşçı. Şu anda işsiz. Türkoğlu ailesi 4 kişi. Baba engelli. Felç geçirdiği için çalışamıyor. Çocuklardan birisi lisede okuyor, diğerleri ise çalışıyor. Anne evlere temizliğe gidiyor. İsmini vermek istemeyen bir aile, 15 yıllık birikimlerini tamamını harcayıp sadece yaşamak için bir ev yapmış. Başka bir yere tayin olmaları çok zor.

Kocabahçe, Kuzbükü, Kocamahmut bükü gibi köy içi yerleşim alanıyla hiç alakası olmayan yerlerdeki oteller, orman diplerine, köy yerleşim alanının dışına yapılmış işletmeler, arkeolojik ve 1.derece sit alanlarındaki yerlere dokunulmadığı da iddialar arasında.

ÖNCE İMAR SONRA İMAR BARIŞI GELMELİ

Genel olarak da önce imar, sonra imar barışı gelmesi gerektiğini belirten Hüseyin Erdoğan, “İmar barışı çıkmasıyla köyün imar sorunu daha da büyüdü. Artık yol, kanalizasyon yapmak, yeşil alan ayırmak daha zor. Bunların haricinde tapulu arazisine işletme yaparak, kendilerine iş alanı yaratan; evlenmek için iş alanı açan kişiler var” dedi.