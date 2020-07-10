Mars yolculuğu TBMM gündeminde: Astronotlar önce Venüs’e uğrasın mı?

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye esprili bir soru önergesi verdi.

“CUMHURBAŞKANI BU KONUDA NE DÜŞÜYOR?”

Türkiye ile ilgili sorularına net yanıt alamadığını diye getiren CHP'li Özer, Oktay'a sorduğu uzay sorusuyla ilgili şunları söyledi:

* Biz Türkiye'de pek çok sorunla uğraşıyoruz, her gün başka bir dert, şimdi mesela barolarla uğraşıyoruz. Elin, ‘Marsa giderken Venüs'e de uğrasak mı?’, tartışması yaptığını görünce Cumhurbaşkanının düşüncesini merak ettik.

* Hem zaten Türkiye'yle ilgili sorularımıza net yanıtlar alabildiğimiz pek söylenemez, belki uzayla ilgili yanıt gelir” ifadelerinde bulundu.

“AKP VE MHP DIŞINDA BÜTÜN PARTİLER KONU EDİYOR”

CHP'li Özer'in Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

* Türkiye'de son yıllarda tarımdan ekonomiye, sağlıktan eğitime hemen her alanda pek çok sorun yaşadığı konunun uzmanları tarafından dile getirilmekte, AK Parti ve MHP dışındaki siyasi partiler tarafından da hemen her gün bu sorunlar konu edilmektedir.

* Tarımda örneğin çiftçilerin kredi ve banka borçları altında ezilmesi, dolara endeksli üretim girdilerinin fiyatlarının sürekli yükselmesi listenin üst sıralarında yer alıyor.

* Ekonomide örneğin bir kriz yaşanıyor; esnaf birbiri ardına kepenk kapatıyor, iş bulma kurumlarının önlerinde kuyruklar giderek artıyor, insanlar et bile yiyemediklerini söylüyor.

* Pandeminin de sebep olduğu üzere sanayiden turizme yine sarsıntıların yaşandığı dile getirilen diğer alanlar olarak sayılabilir.

* Böyle bir süreçte toplumsal hiçbir karşılığı olmadığı halde, üstelik Anayasaya aykırılığı tartışma konusu olan baroların bölünmesini amaçlayan Avukatlık Kanunu, AK Parti ve MHP tarafından hızla TBMM'den geçirilmeye çalışılıyor.

“VENÜS’E UĞRAMAK GEREKİR Mİ?”

* Türkiye, yukarıda birkaçına değindiğimiz sorunlarla uğraşırken, tam da bugünlerde uzayın keşfiyle ilgili akademik bir dergi olan yabancı menşeili Acta Astronautica'da hakem onayına sunmak üzere bir grup araştırmacı tarafından bir makale yayınlandı.

* Araştırmacıların, Venüs'ü bir yakın geçiş fırsatı olarak kullanmanın Mars'a ulaşmada elzem olduğunu yazdığı makalede şu ifadeler yer aldı: “Bir yıl sürecek özel bir Venüs yakın geçiş görevi, ilk insanlı Mars görevi için gereken derin bir uzay taşıma sistemleri için değerli bir alıştırma seferi işlevi görebilir.”

* Bu bağlamda; Gökbilimcilerin Mars'a gidecek astronotların önce Venüs'e uğraması gerektiği düşüncesine katılıyor musunuz, bu hususta Sn. Cumhurbaşkanın düşüncesi nedir?