Masa başındaki iş için iHA sertifikası şartı!

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın eşi Derya Bağ için defalarca kadro yaratması ve “Adrese teslim” ilan yayınlamasına yönelik tepkiler sürerken, bir adrese teslim ilan skandalı da Trabzon Üniversitesi'nde yaşandı.

Üniversite, 26 Haziran'da ilana çıkarak, 10 kişilik, 4B sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Çeşitli fakültelere alınacak büro personellerinde “Alanında lisans mezunu olma” şartı ile bazı sertifikalar arandı.

Mühendislik Fakültesi ilanında ise ilginç bir detaya yer verildi. Tek kişinin alınacağı ilanda “Mühendislik fakültelerinin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'nden mezun olma ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikası sahibi” olma şartları arandı.

63 KPSS PUANIYLA…

İlana tek kişi başvurdu. Şartlara uyan S.A., 63.8 KPSS puanıyla büro personeli olarak seçildi. İlanın sonucuna ilişkin kararda, “Diğer başvurular arasında ilan şartlarını sağlayan aday bulunmamaktadır” denildi. Rakipsiz bir şekilde büro personeli olan S.A.'nın Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği'nden 2019 yılında mezun olduğu öğrenildi. Büro personeli olan kadının profesör akrabası da aynı üniversitede görevli bulunuyor.