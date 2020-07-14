MASAK’ta operasyon bilmecesi

Türkiye'nin en kritik kurumlarının başında gelen Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndaki (MASAK) FETÖ yapılanması ve kurumda gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kafalarda soru işaretleri bıraktı.

TBMM'ye MASAK ile ilgili araştırma önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, MASAK'ın bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması talebiyle ayrıca soru önergesi de verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 30 Haziran'da düzenlediği operasyonla MASAK'ta 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirildiği belirtilen ve Kasım 2019'da başka kurumlara gönderilen 115 eski personel gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratın T.C. kimlik numaralarıyla sistemde sorgulama yaptıkları iddia edilmişti.

Ancak, 11 Temmuz Cumartesi günü savcılığa çıkarılan 115 kişiden sadece 1 kişinin tutuklanıp geri kalan 114 kişinin serbest bırakılmasının kafalarda soru işaretleri bıraktığını belirten Kılınç, “MASAK'ta neler oluyor” diye sordu.

Kılınç, Türkiye'nin güvenliği ile ilgili bir kurumun “güvensiz” olmasının hem MASAK'ın hem de MASAK'ın bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetilemediğini gösterdiğini ifade etti.

MASAK'ın doğrudan Türkiye'nin güvenliği ile ilgili olan kritik bir noktada bulunduğunu belirten Kılınç, şu değerlendirmeyi yaptı:

* Darbe girişiminden sonra MASAK'ın TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu'na gönderdiği kişi FETÖ'cü çıkıyor. 2016 yılından itibaren görev yapan MASAK Başkanı 2019 Ağustos ayında görevden alınıyor.

* Darbe girişiminden sonra MASAK'ta göreve başlatılan yüzlerce personel 3 yıl sonra FETÖ şühpesiyle MASAK'tan uzaklaştırılıyor. Şüphe ile MASAK'tan uzaklaştırılan 115 personele 9 ay sonra operasyon yapılıyor. Bu noktada sormak zorundayız: MASAK'ta neler oluyor?

Kılınç, MASAK'ın mali suçlar ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yaptığı çalışmaların kamuoyu ile yeterince paylaşılmadığını da belirtirken, MASAK'ın TBMM'nin denetimine açık olduğu konusunda da kuşkular olduğunu söyledi.

Kılınç, “Soru işareti barındıran unsurların ve şüphelerin her geçen gün artmasının MASAK'ın ve MASAK'ın bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetilemediğini göstermektedir” derken, Bakan Albayrak'a şu soruları yöneltti:

* 15 Temmuz darbe girişiminden sonra MASAK'ta göreve getirilen kaç personel başka kurumlara gönderilmiştir? Gönderilme nedeni nedir?

* Kasım 2019'da MASAK'tan başka kurumlara gönderildiği ileri sürülen 115 kişi hakkında FETÖ/PDY şüphesinin araştırılması için neden Temmuz 2020'ye kadar beklenilmiştir?

* 15 Temmuz darbe girişiminden sonra MASAK'ta kaç personel hakkında FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle işlem yapılmıştır? Bu nedenle gözaltına alınan, tutuklanan, hüküm giyen, ihraç edilen personel sayısı kaçtır?

* 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan kaç MASAK personeli etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye edilmiştir?

* Son 5 yılda görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan MASAK personeli var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?