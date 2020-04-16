Maske dağıtımı krizi eczacıları hedef yaptı! Küfür, hakaret, tehdit…

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından ücretsiz maske dağıtımı sırasında yaşanan sorunlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklama, corona virüsü salgını sürecinde 5 eczacı ve bir eczane teknisyeninin hayatını kaybettiği hatırlatması ile başladı.

Bu süreçte hastanelerin birçok servisi poliklinik hizmeti veremiyorken, Aile Sağlığı Merkezleri'nde kısıtlı sayıda hasta bakılırken, eczacıların raporlu kronik hastalar başta olmak üzere ilaç ve sağlık hizmetini 7/24 canı pahasına sürdürdüğü vurgulandı.

“KÜFÜR, HAKARET, TEHDİT…”

Tüm bu sorumluluk ve bulaş riskiyle savaşılırken eczacıların; vatandaşların maskeye en hızlı ve en güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak için devletin gönderdiği maskeleri, Sağlık Bakanlığı'nın cep telefonuna gönderdiği şifre ve TC kimlik numarasını sisteme işleyerek kişi başı 5 maskeyi “gönüllü bir hizmet” olarak sunmaya başladığı aktarıldı.

Ancak bu gönüllü hizmet sırasında ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekilerek sorunlar şöyle sıralandı:

* Şifre olmadan ücretsiz maske vermeye zorlanmak ve hakarete, yetmedi küfürlere maruz kalmak.

* Satışı yasak olması nedeniyle maske satmadığımız için vicdanen çaresiz hissetmemize rağmen ağır hakaretler işitmek, tehdit edilmek.

* Sistemin çalışmamasından dolayı maske veremediğimiz vatandaşlar tarafından aşağılanmak.

* Biz eczacıların normalde sattığı medikal ve uygun koşullarda üretilmiş maskeleri, maske satışı yasaklandıktan sonra artık satamadığımız için vatandaşlarımızın köşe başındaki seyyar satıcıdan, nalburdan, kırtasiyeden niteliksiz maskeler almalarının ardından beceriksizlikle suçlanmak.

* Tahrik edilerek, yalan beyanlarla izinsiz video çekimi ile sosyal medyada hedef gösterilmek, linç edilmek.

* Biz eczacılar canımız pahasına halkımıza hizmet vermeye çalışırken bilinçli veya bilinçsiz olarak mesleğimizin itibarsızlaştırılmaya çalışılması.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Açıklamada bu sorunlarla ilgili eczacıların sessiz kalmayacağının altı çizilerek “Biz eczacılar haddimizi de sınırımızı da biliriz. Herkesin de bilmesini isteriz. Tam da bu sebeple eczacılarımızın eczanelerinde veya sosyal medyada uğradıkları saldırılara da sessiz kalmayacağız” denildi.

Bu saldırıları gerçekleştiren, iftira, küfür ve hakaretlerle sosyal medyada ve aynı düşmanca hislerle haber kanallarında paylaşanlar hakkında İstanbul Eczacı Odası olarak ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamında suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.

Açıklamada “Eczacılarımıza yöneltilen bu saldırıları da tüm kamu otoritesinin dikkatine sunuyoruz” denildi.