Maske takmanın zorunlu olduğu iller! Bir il daha eklendi! Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında bazı illerde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu illere bir yenisi daha eklendi. Ordu Valiliği maske takmanın zorunlu olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 49’a yükseldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara ve Bursa’da da maske takmak zorunlu olmuştu. Bugün (22 Haziran 2020) başlayan uygulama ile kurala uymayan vatandaşlara 900 TL cezai işlem yapıldı. İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller…

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

ORDU VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA!

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi. Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Geçtiğimiz gün İstanbul’da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”