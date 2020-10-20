MEB duyurdu! Okul kantinleri açıldı

Türkiye’de okul kantini işleten binlerce esnaf, okulların açılmasıyla birlikte kantinlerin de açılacağını beklerken hayal kırıklığına uğramıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla kantinler 8 ayın ardından açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıyı sosyal medya hesabından yayımlayan Bursa Kantinciler Odası Başkanı Recep Çam, “Beklediğimiz yazı geldi. Kantinlerimizi açıyoruz. Hepimize hayırlı işler” dedi.

‘GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERİ BULUNMUYOR’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 21 Eylül’de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim’de yüz yüze eğitime geçildiği hatırlatıldı.

Okul kantinlerinin 13 Mart 2020’den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, “Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim’de açılmasına karar verilmiştir” denildi.

Daha önce SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Bursa Kantinciler Odası Başkanı Recep Çam, 8 aydır kapalı kaldıklarını, kantincilerin çok zor durumda olduğunu söylemiş, odaya kayıtlı 460 işletmecinin zor günler geçirdiğini bildirmişti.

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