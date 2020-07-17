Meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü!

İBB Meclisi temmuz ayı oturumlarının, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı tarafından yönetilen son bileşimi Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Ayasofya'nın imar planlarına “Ayasofya Camii ve Külliyesi” olarak işlenmesi teklifi, karara bağlanmak üzere bugün meclis oturumuna geldi. Oylama öncesinde parti grupları arasında gerginlik çıktı.

“İP” GERİLİMİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili konuyla ilgili söz aldı ve oturum sırasında yapılan konuşmalarda partilerinin “ip” olarak kısaltılmasına tepki gösterdi. Özkan “Grup başkan vekilleri ile nezaket konusunda anlaşma yaptık. Biz AK Parti'ye asla AKP demeyeceğiz. İp bazen insanın boğazına dolanır” dedi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da Özkan'ın bu ifadesine tepki göstererek “Örtülü bir tehdit mi var? İp şunu yapar falan. Biz kefenimizi sırtımıza giydik geldik. Bunu 15 Temmuz'da gösterdik. Göğsümüzü gerdik aslanlar gibi mücadele ettik” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek “Belediye başkanının evine gidip bacak bacak üstüne atıp izlediler” dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ

CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan da kullanılan üsluba tepki göstererek AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun dün İYİ Partililerin Fetullah Gülen'i övdüğü tweetinin yazılı olduğu pankartlar açılması üzerine yaptığı “Eğer o arkadaşın yüreği yetiyorsa genel başkanının konuşmalarını getirsin. Eğer yüreği yetiyorsa İBB başkanının konuşmalarını getirsin” sözlerine atıf yaptı.

Kayhan, “Sizin Başbakanınız neredeydi? Yüreğiniz varsa gelin bir araştırma komisyonu kuralım. 2004'ten 2020'ye kadar hangi cemaata, hangi vakfa İstanbul'un arsalarını parsel parsel vermişler araştıralım. AKP ne oy kullanmış CHP ne oy kullanmış bakalım. Tek tek araştıralım yüreğiniz yetiyorsa. Göksu'nun yüreği yetiyorsa, AKP'lilerin yüreği yetiyorsa… Araç için, işten atılanlar için komisyon kuruyorlar. Böyle ucuz kahramanlık yok” dedi.

Bu sözler üzerine tansiyon yükseldi. Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyüp kolonya şişesi ve su bardağı attı. Meclis 2. Başkanvekili Kalaycı oturuma 10 dakika ara verdi.

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